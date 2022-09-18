В День города ростовчане встали в очередь на фестивале стрит-фуда за необычной едой со всех уголков России

Ростовчанам предложили попробовать самые вкусные блюда со всей России. Фото: сайт администрации города

В ростовском парке "Левобережный" в субботу, 17 сентября, открылся приуроченный ко Дню города фестиваль уличной еды. Ростовчане смогли попробовать блюда не только популярных у молодежи ростовских заведений общепита, но также и уличные варианты блюд, привезенных из других городов страны.

Оценить размах гастрономического действа и лично продегустировать самые необычные блюда лично решил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

БЛЮДА, КОТОРЫЕ НЕ ПРОБОВАЛИ РАНЬШЕ

- Присутствуя на фестивале, можно было заметить, что мероприятие интересно не только горожанам, но и, безусловно, является поводом для посещения Ростова жителями других регионов, - заметил сити-менеджер. - Масштабы праздника сегодня в полной мере отразили широту ростовского гостеприимства и открыли новые возможности гастрономического потенциала донской столицы.

Алексей Валентинович отметил, что Ростов считается гастрономической столицей. Однако на фестиваль в парке Левобережный привезли блюда, которые обязательно стоит попробовать. Это и строганина из Мурманска, и очень качественные сыры, которые стали номинантами премии феста, и томленный арзамасский гусь.

В фестивале уличной еды приняли участие гастропроекты из Ростова и области, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Владивостока, Миасса, Курска, Калуги, Смоленска, Мурманска, Сочи, Краснодара, Республики Беларусь.

РОСТОВ НА ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КАРТЕ СТРАНЫ

Сам гастрономический фестиваль зародился девять лет назад в Калининграде и с тех пор проходит в разных городах страны, а с 2017 года на нем проводятся конкурсы на лучшее уличное блюдо России. На фестивале в донской столице впервые такой конкурс прошел среди участников юга России.

На фестивале можно было отведать дагестанские лепешки чуду, дальневосточные пирожки на пару – пян-се, сладкие вафли чурос, томленного гуся в булке, жаренные на огне креветки и австрийские колбаски. За самыми интересными блюдами нужно было отстоять очередь.

ДЕНЬ ГОРОДА - СПОРТИВНО

Тех, кто уже перекусил, ждали развлекательные игры и лектории прямо на песчаном пляже Дона. Для участия в интеллектуальных баттлах нужно было собрать свою команду и правильно отвечать на вопросы. Можно было сыграть в гигантские шашки и разгадать головоломку всей семьей.

Ну а сжечь калории можно было, танцуя зумбу вместе с тренерами на сцене, или от души болея за дончан на соревнованиях по стритболу. Открытый турнир собрал восемь команд из разных регионов России — Ростова, Краснодара, Волгограда, Воронежской области и Москвы. Теперь победитель отправится на Суперкубок Единой Континентальной Лиги 3х3, который в этом году пройдет в Калуге

Всего же активную и разнообразную молодежную программу в День города Ростова на территории парка "Левобережный" обеспечили на 17 площадках от вузов и сузов и 13 площадках от молодежных общественных организаций.