В Ростове сняли на видео, как полицейский поставил на колеса опрокинутую "Ладу"

Неравнодушные ростовчане помогли водителю, попавшему в аварию в микрорайоне Суворовский. Фото: областная ГИБДД

В Ростове, в понедельник, 19 сентября, в пять часов утра, в микрорайоне Суворовский произошла авария, рассказали в областной ГИБДД.

По данным ведомства, водитель «Ниссан Альмеры» не рассчитал дистанцию и влетел на перекрестке, на улице Платона Кляты, в «Ладу Гранту». В результате аварии иномарку отбросило на газон, а отечественный автомобиль опрокинулся на бок.

К слову, сотрудник полиции, которого вызвали на место аварии, помог хозяину «Лады». Правоохранитель и еще трое мужчин за пару минут поставили машину на колеса.

«Силовое упражнение» очевидцы сняли на видео и выложили ролик в сеть.

Кадры нашли живой отклик у подписчиков группы.

- Молодцы, мужики! – написал один из подписчиков.

- Уважуха – прокомментировал пост другой.

- Эх, ночные гонщики, они такие, - посетовал третий.

К слову, оба водителя не пострадали. А вот 17-летняя пассажирка получила травмы. Но от госпитализации девушка отказалась.

По факту ДТП правоохранители начали проверку.

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