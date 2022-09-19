В Ростове сняли на видео, как полицейский поставил на колеса опрокинутую "Ладу"

Неравнодушные ростовчане помогли водителю, попавшему в аварию в микрорайоне Суворовский. Фото: областная ГИБДД
В Ростове, в понедельник, 19 сентября, в пять часов утра, в микрорайоне Суворовский произошла авария, рассказали в областной ГИБДД.
По данным ведомства, водитель «Ниссан Альмеры» не рассчитал дистанцию и влетел на перекрестке, на улице Платона Кляты, в «Ладу Гранту». В результате аварии иномарку отбросило на газон, а отечественный автомобиль опрокинулся на бок.
К слову, сотрудник полиции, которого вызвали на место аварии, помог хозяину «Лады». Правоохранитель и еще трое мужчин за пару минут поставили машину на колеса.
«Силовое упражнение» очевидцы сняли на видео и выложили ролик в сеть.
Кадры нашли живой отклик у подписчиков группы.
- Молодцы, мужики! – написал один из подписчиков.
- Уважуха – прокомментировал пост другой.
- Эх, ночные гонщики, они такие, - посетовал третий.
К слову, оба водителя не пострадали. А вот 17-летняя пассажирка получила травмы. Но от госпитализации девушка отказалась.
По факту ДТП правоохранители начали проверку.
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