В Ростове задержали «чистильщиков» кредитных историй, которые выманивали деньги под видом помощи с банковскими займами

Силовики нагрянули к мошенникам прямо в офис. Фото: скриншот с видео МВД РФ

В Ростове задержали аферистов, которые наживались на горожанах, испытывающих финансовые затруднения, сообщает МВД РФ. По данным ведомства, трое мужчин даже не побоялись открыть сеть офисов.

Источник издания в правоохранительных органах региона отметил, что, как минимум, три кабинета работали в донской столице. Клиентами аферистов становились люди, которым срочно нужны были деньги, а банки отказывали в выдаче кредитов.

Подозреваемые обещали за определенный процент решить вопрос с займом, очистив кредитную историю.

Злоумышленник говорили потенциальным жертвам, что у них – хорошие связи в банках.

- Стоимость услуг аферистов зависела от суммы, которую гражданин планировал взять в долг у банка. При этом клиентов уверяли, что часть денег будет зачтена в счет погашения займов. На самом деле никаких договоренностей с кредитными организациями у фигурантов не было, взятые на себя обязательства они выполнять не собирались, - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным источник издания, за свои псевдоуслуги мошенники брали и тысячу рублей, и десять, и больше. Все зависело от суммы, которую клиент собирался брать в кредит.

По предварительным данным, аферисты могли заработать на такой схеме несколько миллионов рублей. Точную сумму ущерба пока назвать сложно.

К слову, задерживали подозреваемых при силовой поддержке Росгвардии. Оперативники в масках и с автоматами нагрянули к мошенникам прямо на рабочие места.

- В офисах изъяты компьютеры, телефоны, терминалы для оплаты, документация, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение, - добавили в полиции.

По предварительным данным, жертвами мошенников стали, как минимум, больше 20 человек.

На аферистов завели дело по статье «Мошенничество». Все трое сейчас под стражей. Не исключено, что у мужчин были соучастники. Расследование уголовного дела продолжается.

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