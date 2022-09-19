Поливают друг друга грязью и желают смерти: узнали у ростовчан, какие смайлы те используют при общении со знакомыми и друзьями

Большинство опрошенных не любят улыбающихся смайлов, а предпочитают им эмодзи сердечек и поцелуев. Фото: Алексей ФОКИН

19 сентября свой юбилей отмечает «Смайлик». Первое обозначение улыбающейся рожицы придумали еще 40 лет назад. Правда, в те времена «смайл» представлял из себя двоеточие, тире и скобку. Зато сейчас милых рожиц просто не сосчитать.

Мы решили заглянуть в телефоны прохожих и узнать, какими смайликами те чаще всего пользуются. А некоторые ростовчане даже вспомнили ситуации, когда смежные рожицы в телефоне стали виновниками казусов, а кое-кто чуть не потерял друзей.

ДЛЯ РАБОТЫ

Так, одна из ростовчанок Наталья считает смайлики неотъемлемой частью своей работы.

- Так как я работаю на себя, то часто своим клиентам отправляю различные эмодзи, - призналась она. - Часто выбираю смайлы в виде цветочков, либо рожиц с подмигиванием. Еще значок «Ок» использую. Но если клиент, разозлит, то никакого смайла от меня он не получит.

Хоть собеседница уже и виртуозно владеет перепиской со смайлами, но один ей все же остался неподвластен. Говорит, что смеющийся смайл во все зубы в ее восприятии ассоциируется с кринжем, а для ее знакомых это всего лишь милая улыбка.

ЧУТЬ НЕ ОСТАВИЛ БЕЗ ПОДРУГИ

У подростков же в обиходе милые сердечки и поцелуйчики. Но и здесь не обошлось без казусов.

- Помню, как одна знакомая отправила мне черное сердце, - вспомнила историю девушка лет 20. - Но беда в том, что для меня это ассоциируется с ненавистью. Вот и подумала, что человек желает мне смерти. А оказалось все намного проще. У нее просто любимый цвет черный. И смайл в виде черного сердца для знакомой является выражением симпатии.

Но не все донские девушки оказались милыми на смайлики. Нашлись дамы с характером. Так одна девушка всем друзьям и родственникам отправляет «улыбающуюся кучку».

- Я считаю, что они все этого заслуживают, - коварно улыбнулась собеседница.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА

А вот от ростовских парней милоты со смайликами не дождешься. Они предпочитают эмодзи в виде флагов.

- Если флаги считаются смайлами, то мой любимый из них флаг России, - рассуждает собеседник.

Кстати, пока парень рассуждал о значениях смайлов, вспомнил один неловкий случай.

- Как-то листал ленту в социальных сетях. И тут наткнулся на пост, где кто-то умер. Зашел в комментарии и аж удивился. Некий пользователь оставил под публикацией смеющийся до слез смайл. Думаю, человек просто перепутал его с другим, так как эмодзи некоторые похожи.

Еще больше историй, связанных со смайлами и эмоджи, смотрите в нашем видеоопросе.

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