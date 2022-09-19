Зачем в Ростове молодые мамы устраивают танцевальные флешмобы с грудными младенцами

Молодые мамы устроили флешмоб на смотровой площадке Ростова. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На смотровой площадке Ростова-на-Дону на улице Седова, что в центре города, в погожий сентябрьский день весело танцуют около 20 молодых ростовчанок. Но на танцплощадке они не одни. Горожанки весело отплясывают вместе со своими маленькими партнерами - грудничками, спрятавшимися, словно кенгурята, в удобную физиологичную переноску.

Точно как на модном дефиле, в центр круга выходит то одна, то другая девушка. Другие же собравшиеся — аплодируют выступающим.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнала у организатора этих «мамочкиных танцев», Ольги Воробьевой, как такие флешмобы помогают молодым мамам справиться с послеродовой депрессией, и как младенцы переносят шумную «дискотеку».

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДЕКРЕТ

Молодая мама Ольга вместе со своим малышом Олежкой (Олег Анатольевич Воробьев — прим. ред. КП) танцует на смотровой площадке Ростова-на-Дону. Именно она научила остальных ростовчанок, сравнительно недавно ставших мамами, канга-танцам.

Это дородовые и послеродовые тренировки с малышами, во время которых мамам не нужно задумываться, с кем оставить малыша. Девушки занимаются танцами вместе с грудничками. В результате их декретный отпуск проходит намного интереснее, чем без танцев.

- Танцевать вместе с малышом можно через два месяца после естественных родов, - уточняет Ольга. - И через два с половиной — три месяца после кесарева сечения. Но только после одобрения аккушера-гинеколога. Это интервальная тренировка, включающая в себя кардио- и силовые упражнения, но разрешенная после родов.

Канга включает как физические упражнения, так и психологические занятия. Поскольку образ жизни мамы после рождения ребенка сильно меняется: она остается в четырех стенах, в то время как ее подруги продолжают гулять, а муж продолжает ходить на работу.

Часто маму после родов окутывает чувство апатии и тревоги. Канга — это профилактика послеродовой депрессии, когда женщина встречается с единомышленниками, общается на схожие темы и чувствует себя в комфортной обстановке в своей стае, где ее выслушают. Так что канга — это еще и психологическая поддержка молодых матерей.

На маленьких танцовщиков такие тренировки действуют как укачивания. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Флэшмоб на смотровой площадке был приурочен к неделе слингоношения, который проходит каждый год в середине сентября. Подобный проходит в каждом городе страны, где есть канга-тренинги. Организаторы обязательно получают разрешение администрации района, чтобы устроить выступление на улице, поэтому и полиция не делает им замечаний. А прохожие всегда останавливаются и умиляются танцующими малышами.

РОДИНА КАНГА - РОСТОВ

Любопытно, что название «канга» пришло из американского мультфильма, в котором мама-кенгуру Кенга заботится о своем малыше Ру, который все время прячется в ее сумочке. По словам девушки, сегодня канга - направление международное. Но в России зародилось именно в Ростове-на-Дону. Когда Ольга родила своего первого ребенка, она нашла информацию об этих танцах в Австрии и полетела туда вместе со своей малолетней дочкой, чтобы познакомиться с ними поближе.

В результате получила образовательную лицензию и стала руководителем канга-направления в России. Сейчас молодая мама проводит обучение для тех, кто желает канга-тренерами в своем городе.

К акции присоединились порядка 20 молодых мам с малышами. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- На сегодня канга существует в 7-8 городах страны, - отмечает ростовчанка. - В Ростове больше всего канга-тренеров, потому что отсюда все началось. Практически в каждом районе есть свой тренер, и мамы любого района могут прийти на занятия в доступном месте.

В Ростовской области канга-тренировки проходят на Западном, в Центре, Левенцовке, Аксе, Александроке, Батайске.

В РИТМЕ С МАМОЙ

Для малышей такие танцы — как укачивание, говорит Ольга. Малыш девять месяцев находится у мамы под сердцем. И, конечно же, сейчас, танцуя в такт, чувствует мамино сердцебиение и легкие покачивающие движения. Он ощущает, что мама рядом. И под такой ритм он чаще всего засыпает и дает маме позаниматься.

- В чем наше отличие от других танцев? Когда ребенок находится рядом, он может требовать контакта с мамой, а вот физиологичная переноска как раз осуществляет этот контакт, - поясняет тренер.

В Европе существует и направление папа-канга. Папы иногда приходят смотреть на флэшмобы, в которых участвуют молодые мамы. И, возможно, скоро и ростовские мужчины будут танцевать в ростовских тренировках с малышами.

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