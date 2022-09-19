Ростовская семья из расселенного дома получила ключи от новой квартиры в День города

Три поколения семьи Кулаловых справили новоселье на Западном. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове-на-Дону в День города в праздничных мероприятиях участвовали около 100 тысяч человек. Дончане до сих пор делятся самыми яркими впечатлениями от Первого международного фестиваля купечества имени А.П. Чехова в Соборном переулке, гастрономического фестиваля с уличной едой со всей страны в Левобережном парке и победы ФК «Ростов» в подарок к 273 дню рождения города.

Но во много раз радостнее этот день оказался для ростовской семьи Кулаловых, и его они не забудут никогда. Три поколения семьи смогут жить в новой квартире. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Рассказываем подробности непростой истории с хорошим финалом.

ДОМ ГРОЗИТ ОБРУШЕНИЕМ

Последняя семья из аварийного дома, грозящего обрушением, на улице Социалистической, 128, покинула опасное строение. Хотя еще месяц назад люди не могли представить, что их вопрос будет решен так быстро.

В августе на личный прием граждан главой администрации Ростова-на-Дону Алексеем Логвиненко пришла Елена Олеговна Кулалова, 65-летняя ростовчанка, которая вместе с семьей не могла выехать из этого аварийного дома. Отопления в здании уже как год нет, и женщина не представляла, как пережить будущую зиму. Тем более в семье есть ребенок. Именно поэтому Кулаловы пришли с просьбой ускорить процесс переселения, чтобы встретить зиму в новой квартире.

Ростовчане жили в муниципальной квартире в четырехэтажке на улице Социалистической, 128. В доме, построенном на рубеже прошлого и позапрошлого веков, в 1900 году.

122-летний дом был признан аварийным только в сентябре 2017 года, а значит, в областную адресную программу «Переселение граждан из многоквартирных домов, а также домов блокированной застройки, признанных аварийными... с первого января 2012 по первое января 2017» не попадал. Но экспертиза признала: строение грозит обрушением, и его расселение городские власти осуществили во внеочередном порядке. Расселению подлежало 59 жилых помещений — 48 квартир в частной собственности и 11 в муниципальной - и одно нежилое.

НЕ ПРИШЛОСЬ ЖДАТЬ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ

Кулаловы оценили все риски для жизни и здоровья во время нахождения в аварийном доме и согласились на переезд. На Социалистической семья из четырех человек занимала муниципальную квартиру площадью 71 квадратный метр. Ростовчане согласились на переезд в новостройку в Западном жилом массиве, на улице 2-й Володарского. Им предложили трехкомнатную квартиру площадью 73,4 квадрата.

На ремонтные работы и строительные материалы из муниципального бюджета было выделено 888 тысяч рублей.

- Как и обещал на личном приеме, семья Кулаловых в День города получила ключи от новой благоустроенной квартиры! - написал в своем Телеграм-аккаунте глава администрации Ростов-на-Дону Алексей Логвиненко.

И благодаря Алексею Валентиновичу ростовчане получили ключи от новой благоустроенной «трешки» уже в сентябре. Елена Олеговна и вся ее семья не могли сдержать эмоций - радовались новоселью в новом доме и развитом районе. Впереди — приятные хлопоты: наводить уют в новой квартире, осваивать новые пешие маршруты и заводить дружбу с соседями.