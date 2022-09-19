В Ростове трое мужчин около торгового центра «Сокол» открыли огонь по недругу

Злоумышленники устроили стрельбу на Западном в Ростове Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове поставлена точка в уголовном деле, возбужденном в отношении троих мужчин. Их обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, в конце декабря прошлого года, приятели открыли огонь по своему недругу.

РАСПРАВА ИЗ МЕСТИ

Дело в том, что мужчины давно «точили зуб» на ростовчанина. К расправе из мести готовились тщательно. Заранее раздобыли два травматических пистолета и распределили роли.

Так, один из них сидел за рулем «Фольксваген», а двое других отвечали за расправу. Прежде, чем открыть огонь, за будущей жертвой следили. Около торгового центра «Сокол» злоумышленники и реализовали свой план.

Пока один из них сидел в машине, двое выскочили на улицу, догнали жертву и начали стрелять в спину. Стреляли почти в упор, когда мужчина упал, злоумышленники на машине скрылись с места.

Очевидцы же вызвали скорую и полицию. К слову, как позже выяснили эксперты, в потерпевшего стреляли не менее 14 раз.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

Раненого госпитализировали в БСМП с ранениями, опасными для жизни. К счастью, врачам удалось спасти пациента.

Тем временем, всех троих налетчиков оперативно задержали. В их отношении завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного из хулиганских побуждений, с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору».

Обвиняемые признали свою вину частично.

- Принимая во внимание обстоятельства совершенного преступления, связанного с посягательством против здоровья, характер и степень тяжести данного преступления, относящегося к категории особо тяжкого, а также личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих, суд назначил им наказание в виде трех лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировали в пресс-службе суда.

Приговор в законную силу не вступил.

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