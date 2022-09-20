Как выглядит на откровенных фото модель плюс-сайз из Ростова после откачки жира и подтяжки груди

Ксения Усолкина обожает фото в купальниках. Фото: официальный аккаунт Ксении Усолкиной в соцсетях
Известная модель Plus Size из Ростова, которая неоднократно становилась победительницей различных конкурсов красоты, всегда пропагандировала бодипозитив. Оно и понятно. Ксения Усолкина, что называется, женщина с формами. 38-летняя женщина весит 102 килограмма. Но лишний вес сыграл на руку красавице. Благодаря нестандартной красоте Ксения оставила скучную работу в офисе и покорила подиум.
Ксения Усолкина тщательно следит за собой. Фото: официальный аккаунт Ксении Усолкиной в соцсетях
ПОД НОЖ ХИРУРГА РАДИ ФИГУРЫ МЕЧТЫ
А потом, как гром среди ясного неба, новость о том, что модель легла под нож пластического хирурга. Причем, не один раз!
Женщина решилась на липосакцию. По ее словам, все ради нее - фигуры «песочные часы».
- Убрали лишний жир, а еще отрезали растянутую кожу на боках и животе – пояснила Ксения.
Но на этом модель не остановилась. Спустя примерно полгода – повторная операция. На этот раз модель решила подтянуть грудь.
- Но просто подтяжка означала бы уменьшение объема, что для моей фигуры - непозволительная роскошь. Поэтому тот же врач, что делал липосакцию, поставил мне импланты, - прокомментировала дива.
Модель призывает всех любить себя. Фото: официальный аккаунт Ксении Усолкиной в соцсетях
КУПАЛЬНИКАМ – ДА!
После операций поменялись и вкусовые пристрастия Ксении. Теперь ее самый любимый предмет гардероба – не вещи-оверсайз, а купальники.
Этим летом Ксения отдыхала на море несколько раз. И после каждой такой поездки ее блоги в соцсетях пополняются новыми фото.
На всех снимках Ксения – в купальниках.
К слову, такие кадры набирают сотни лайков.
- Я по-прежнему выступаю за бодипозитив и принятие себя. Но я – за здоровый бодипозитив. Если человеку не комфортно в своем теле или в своем весе, то надо это менять, - прокомментировала модель.
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