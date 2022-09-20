Танкисты Казачьего полка ЛНР на танке «Батайск» прислали привет с передовой жителям Дона

Танкисты передали видеопривет батайчанам - имя их города носит танк. Фото: Александр КОЦ

Танк «Батайск» 6-го Гвардейского казачьего полка, выполняющий боевые задачи по освобождению Донбасса, появился в поздравлении батайчанам, которое записали военнослужащие ко Дню города - он отмечается 23 сентября. Об этом рассказали наши коллеги — газета «Вперед».

Известно, что именную технику посвятили жителям города, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Надпись «Батайск» на танке Т-72Б оставил казачий атаман Иван Рысев в июле. Техника сражается в составе 6-го казачьего полка, который входит в Народную милицию ЛНР и активно участвует в боевых действиях на Донбассе.

Техника сражается в составе 6-го казачьего полка. Фото: телеграм-канал «Атаман Батайска»

— Танкисты казачьего полка Луганской Народной Республики передают огромный привет батайчанам, атаману Ивану Рысеву, нашим друзьям из организации «Оплот» и Евгению Лисицыну. Выражаем благодарность за посильную помощь! - говорит герой видео.

Военнослужащие торжественно обещают выполнять свой долг на танке, названном в честь донского города Батайска.

После обращения зрители могут увидеть танк «Батайск» в действии: в ролике смонтированы кадры из кабины, где заметная реальная тряска при движении по пересеченной местности. Также есть фрагменты, снятые с квадрокоптера, где можно рассмотреть пейзажи — места, где проезжает казачий полк.

Дончане, в свою очередь, выражают поддержку военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Передают гуманитарную помощь, дети пишут письма, которые согревают добрым словом, и бойцы носят их в кармане у сердца, показывают лица героев на плакатах и граффити.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Гигантский портрет на многоэтажке

На фасаде многоквартирного дома на Большой Садовой улице в Ростове в августе появился гигантский портрет гвардии ефрейтора Александра Холодова. Житель Пролетарского района, рискуя своей жизнью, спасал товарищей от обстрелов украинских военных, и был серьезно ранен. Указом президента Александр был награжден медалью «За отвагу». На создание картины у мастеров ушло 300 баллонов профессиональной краски, 150 литров фасадной краски и 80 килограммов грунта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске возбудили уголовное дело после порчи портретов участников СВО

Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Это мой личный акт": В Калмыкии 69-летний доброволец пришел к военкому, чтобы участвовать в спецоперации на Украине

Зачем в Калмыкии 69-летний пенсионер пришел в военкомат, чтобы отправиться в Украину добровольцем и участвовать в спецоперации (подробнее)