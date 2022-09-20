В Ростове майора полиции оштрафовали на два миллиона рублей за то, что вымогал деньги у врачей

В Ростове силовики задержали экс-полицейского, попавшегося на крупной взятке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове огласили приговор уже бывшему оперуполномоченному отдела по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает региональная ФСБ.

По данным ведомства, майор проводил проверку в отношении сотрудников частной больницы. Специалисты медцентра подозревались в мошенничестве при проведении медицинских осмотров. Полицейский же за миллион рублей обещал прекратить проверку.

Деньги от врачей он получил, но был задержан с поличным сотрудниками ФСБ.

В отношении правоохранителя следком завел дело по статье «Получение взятки». С работы злоумышленника уволили. Пока шло расследование, мужчина находился под стражей.

В суде уже огласили приговор подозреваемому. Его приговорили к двухмиллионному штрафу. Кроме этого, два года он не имеет права занимать должность в правоохранительных органах.

- Сторона обвинения пыталась обжаловать приговор. Однако Ростовский областной суд оставил приговор без изменений, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

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