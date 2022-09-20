Группа губернаторского контроля проинспектировала Милютинский район

Первым объектом стала Маньково-Березовская врачебная амбулатория. Фото: Правительство Ростовской области

Группа губернаторского контроля посетила Милютинский район. Поездка состоялась 20 сентября под руководством заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова. Специалисты оценили ход реализации национальных и региональных проектов на территории района.

Первым объектом стала Маньково-Березовская врачебная амбулатория. На сегодняшний день она обслуживает около 2500 человек. В 2021 году в рамках региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения» Милютинскому району выделили 27,1 миллиона рублей на газификацию объекта. На сегодняшний день строительные работы завершены на 89%. Также подрядчики выполнили работы по отоплению, прокладке наружных сетей газоснабжения, внутреннему водоснабжению, электроснабжению. Введена в эксплуатацию котельная и установлена пожарно-охранная сигнализация.

Также группа проинспектировала детский оздоровительно-образовательный центр «Родничок» и районный дом культуры.

- Не могу сказать, что на всех объектах ситуация радужная, есть вопросы, которые нужно решать, есть недоработки как подрядных организаций, так и местных властей. Но ведь в этом и состоит суть работы групп губернаторского контроля: оценить узкие места, помочь в решении возникающих проблем, при необходимости найти «точки соприкосновения» в непростой ситуации, - рассказал Вадим Валентинович.

Кроме того, специалисты проверили уровень готовности района к ликвидации и предотвращению пожаров, в том числе природных. Отметим, что в Милютинском районе с начала 2022 года произошло 34 пожара, пять из которых – загорания сухой растительности и один – лесной пожар, причиной которого стал удар молнии. Общая площадь земель лесного фонда Селивановского лесничества - 12 тысяч гектаров. В 2022 году на охрану лесов выделено 2,9 миллиона рублей из федерального бюджета и 4,7 миллиона – из областного. Все средства были направлены на обустройство минерализованных полос и уходу за ними. Регулярно проводятся патрулирования территорий.

Сегодня в районе добровольными пожарными являются 63 человека. Только в этом году они участвовали в ликвидации лесных пожаров в Каменском, Верхнедонском и Усть-Донецком районах.

Еще одной точкой осмотра стало управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации ЧС Милютинского района. Здесь трудятся 14 специалистов. С начала года операторы службы 112 более 4,5 тысячи раз приходили на помощь жителям и гостям района. Также в рамках развития АПК «Безопасный город» в районе установили 30 видеокамер. До конца года добавятся еще три: две на въездах в станицу с функцией фиксации авто номеров и одной возле школы.

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