В Ростове мужчина заманил двух колядовавших девочек в квартиру и сутки их удерживал

Преступление случилось больше 20 лет назад в Первомайском районе. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новогодние праздники — не для всех время отдыха. Во время каникул службы быстрого реагирования переходят на усиленный режим работы. Сотрудники и ветераны правоохранительных органов вспомнили самые громкие преступления и ЧП, которые случались в это время в Ростове-на-Дону.

Одна из самых страшных историй произошла в 2010 году в Первомайском районе города. В рождественский сочельник 13-летняя и 14-летняя девочки пошли колядовать в домах на улице Вятской. Дверь одной из квартир открыл 34-летний мужчина, который, как выяснилось позже, состоял на учете у психиатра.

Ростовчанин заманил детей к себе домой с помощью сладостей. В лимонад девочкам он подсыпал психотропные вещества. Сутки злоумышленник удерживал несчастных в квартире и мучил. В это время родители искали пропавших вместе с правоохранителями.

Старшая девочка пришла в себя и сбежала. Ее обнаружил на детской площадке патруль полиции. Она рассказала обо всем произошедшем и указала, где живет негодяй.

Когда сотрудники начали штурм квартиры, тот выбросил вторую пленницу с балкона. Пострадавшая скончалась в реанимации.

Напомним, еще одно происшествие случилось в Пролетарском районе несколько лет назад в канун Нового года. Недавно освободившийся из колонии мужчина бродил по Нахичевани вечером 31 декабря. Он присматривал квартиру, которую можно было бы «обчистить».

В одном из окон он увидел девушку, которая занималась последними приготовлениями к празднованию. Злоумышленник решил, что сможет без труда справиться с хрупкой хозяйкой и вынести все ценное. Он помнил только, как зашел в прихожую, увидел удивленную хозяйку. А дальше — очнулся в райотделе.

Оказалось, что хозяйка дома была чемпионкой Европы по кикбоксингу. Увидев незнакомца, она применила свой коронный прием — удар ногой с разворотом. Дав отпор жулику, она тут же вызвала полицию.

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