Три жителя Дагестана ответили перед судом за то, что оценили семь жизней погибших в аварии в миллион рублей

Автобус по касательной столкнулся сначала с "КамАЗом", потом с другим автобусом. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Это резонансное дело взволновало жителей сразу нескольких регионов, и его расследование взял под контроль глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин. Смертельное ДТП с автобусом в Калмыкии унесло жизни сразу семи человек, среди которых был двухлетний малыш, девять человек пострадали. Это была обычная поездка рейсового автобуса из Махачкалы в Санкт-Петербург, но для многих она стала последней. Дело оказалось еще более резонансным, когда стало известно, что одного из обвиняемых пытались откупить. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

УСНУЛ НА МИГ

Трагедия произошла осенью 2021-го. В ночь на 24 октября рейсовый автобус «Неоплан-116», ехавший из Махачкалы в Санкт-Петербург, попал в жуткое ДТП в Яшкульском районе Калмыкии. Следствие установило, что водитель уснул за рулем, и мгновения хватило, чтобы автобус вильнул и зацепил по касательной «КамАЗ» и автобус «Хенде», ехавшие навстречу. Взаимодействие было такой силы, что металл с каркаса просто содрало. А за ним были пассажирские сидения...

- В результате ДТП погибли семеро пассажиров, в том числе двухлетний мальчик, еще девять человек получили травмы различной степени тяжести, - рассказали следователи.

Семь человек не выжили. Девять пострадали.

Тогда было проведено 15 экспертиз, допрошено 50 свидетелей, а водитель свою вину полностью признал. Его приговорили в четырем годам в колонии-поселении и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, на 2,5 года.

МИЛЛИОН ЗА СЕМЕРЫХ

Фигурантами уголовного дела стали также родственники владельца фирмы-перевозчика и его адвокат.

В местном следственном отделе находилось уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых произошло ДТП с автобусом, в котором погибли семеро, включая малолетнего ребенка, и пострадали девять человек.

Днем 11 декабря 2021 года адвокат предпринимателя прибыл в Яшкульский следственный отдел и как посредник передал от родственников обвиняемого руководителю отдела, который действовал в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Управления ФСБ по региону, взятку — миллион рублей. Причем в тот же день родня другого фигуранта дела передала следователям взятку в 300 тысяч.

Руководство фирмы-перевозчика стали проверять на соблюдение правил пассажирских перевозок. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

ПОЛУЧИЛИ РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ

Но, несмотря на щедрое «пожертвование», смягчить участь подзащитного не удалось. Деньги были не приняты, а изъяты, проверены банковские выписки обвиняемых, которые подтвердили снятие денег, проведены очные ставки, отслушаны записи разговоров, и все это позволило собрать следователям доказательства.

- Три жителя Дагестана - адвокат и два родственника обвиняемого — предстали перед судом по обвинению по двум статьям - о даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, и о посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере, - добавили в следкоме Калмыкии.

И приговором суда одному из них назначено наказание — 2 года и 1 месяц лишения свободы в колонии-поселении, а двум другим — год и семь месяцев в колонии общего режима.

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