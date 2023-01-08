Как прошли новогодние каникулы - 2023: самые яркие и громкие события

Каким нам запомнится начало 2023 года: за первую неделю случилось много ярких событий. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Вот и подошли к концу новогодние каникулы — 2023, и начинается первая рабочая неделя года. Подводим первые итоги: в "КП - Ростов-на-Дону" сделали подборку самых ярких, громких и запоминающихся событий этих праздничных выходных дней.

У 90 МАЛЫШЕЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ — 1 ЯНВАРЯ

Началось все с десанта Дедов Морозов - студенты корпуса спасателей и сотрудники управления МЧС в новогодних костюмах заглянули в окна на высоких этажах, чтобы порадовать маленьких пациентов детской областной больницы. А Снегурочку вместе с подарками подняли на подъемнике. Маленькие пациенты улыбались, махали руками в ответ и даже пели песни.

Кстати, в первые сутки нового года в Ростовской области на свет появились 90 малышей. Радостной вестью поделились в правительстве донского региона.

1 января на финише всех участников забега ждали небольшие подарки. Фото: администрация Ростова

Утро первого января многие ростовчане встретили традиционно спортивно — на ежегодном забеге «Побегай 1 января». По данным городской администрации, в спортивной акции приняли участие до трех тысяч жителей донской столицы. Начало января побаловало нас теплой погодой, и ростовчане, не замерзая, пробежались от парка Горького до Театрального проспекта и до Публичной библиотеки, зарядившись бодростью всем на зависть.

А для кого-то настоящий новый год наступил только в ночь на Рождество, когда в Ростовской области пошел снег и приморозило. Дончане щедро делились фотографиями зимней сказки в своих соцсетях. И у нас немало классных видов заснеженного Ростова есть вот здесь. Мороз, судя по прогнозам синоптиков, продержится до конца рабочей недели, так что полюбоваться видами еще успеем.

В эту же ночь православные дончане встретили Рождество Христово. Нашу видеоподборку об этом можете увидеть здесь.

В ночь на Рождество в Ростов пришел первый снег в этом году. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ЗАПУСК ПЕТАРДЫ СТОИЛ РУКИ

Пока ростовские хозяйки были заняты приготовлением новогодних салатов, все экстренные службы провели эти каникулы в режиме повышенной готовности. За безопасностью людей, а также за подачей тепла и электричества следили круглосуточно. И, как показала практика, не зря.

Тем временем главную новогоднюю ель Ростова на Большой Садовой улице у входа в парк Горького взяли под усиленную охрану с 31 декабря. Доступ к лесной красавице ограничили четырьмя КПП с десятью рамками металлодетекторов, турникетами по периметру, и все это под контролем 46 стражей правопорядка. Все это делалось для того, чтобы ростовчане могли спокойно праздновать у елки, а не распивать спиртное или проносить туда пиротехнику. Кстати, праздничного фейерверка власти тоже не устраивали. То, что горело и свистело в ночном ростовском небе — инициатива ростовчан.

Главную елку Ростова даже брали под охрану. Фото: администрация Ростова

Призыв сотрудников МЧС быть осторожнее с пиротехникой не подействовал на нескольких. Девять ростовчан в новогоднюю ночью обратились за медицинской помощью из-за травм после запуска салютов. Одна женщина так вообще осталась без кисти — в руке у нее разорвалась петарда, и часть конечности пришлось ампутировать.

31 декабря вечером трагедия случилась на АЭС в Волгодонске: произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока. Пожарные ликвидировали пламя, но на месте был обнаружен один погибший сотрудник станции и один пострадавший. Директор АЭС Андрей Сальников рассказал, что взял расследование инцидента на личный контроль. Семьям погибшего и пострадавшего будет оказана поддержка.

Петарды и другая пиротехника привела к травмам девять ростовчан. Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧП В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Дончан шокировал случай, ставший известным в дни новогодних каникул. По версии следствия, бывший отчим встретил 10-летнюю девочку на остановке, потащил ее в общественный туалет и там изнасиловал. Девочка долго молчала, но нашла в себе силы рассказать маме, и теперь возбуждено уголовное дело.

Не обошлось в новогоднюю пору и без аварий. Так, вечером 31 декабря в ДТП на улице Стадионной в Ростове в массовой аварии пострадал 10-летний ребенок. Как рассказали в УГИБДД по региону, один из водителей не выбрал безопасную дистанцию, врезался в едущую впереди машину, отчего подбитую иномарку вынесло еще на две движущиеся машины.

А в шесть утра на улице Нансена на дороге столкнулись «Мерседес» и такси. Пострадали четверо, в том числе 82-летняя пассажирка иномарки.

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего отчима девочки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 января на трассе М-4 «Дон» легковушка врезалась в «КамАЗ»: в результате столкновения погиб 17-летний пассажир иномарки. Пострадали водитель легковушки и двое других пассажиров — 29-летняя женщина и ее двухлетняя дочь, она была на заднем сидении, на руках у мамы.

За первую неделю нового года в региональном управлении МЧС уже зарегистрировано 88 пожаров, что на 24 процента больше, чем за первые семь дней года предыдущего. В них погибли шесть человек, девятерых удалось спасти.

В Ростовской области в аварии с грузовиком погибла 14-летняя школьница. Трагедия произошла 5 января около 17:00 на автодороге «Усьман-Веселый-Сальск». Как рассказали в УГИБДД, водитель легковушки, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в грузовик с полуприцепом, и от удара на месте скончалась пассажирка - подросток.

Последствия ДТП на трассе М-4 "Дон", в котором погиб 17-летний парень. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Пришлось некоторым ростовчанам и померзнуть при порыве теплотрассы. Так, второго января порыв случился на проспекте Сиверса, 20, когда на улице был стабильный плюс. А в воскресенье, 8 января, при -10 градусах днем и с перспективой до -17 ночью 33 жилых дома в центре города оказались без отопления из-за дефекта трубопровода в районе проспекта Соколова, 45, который чинили до вечера.

Ну а теперь мы плавно вливаемся в рабочие будни, и сегодня для многих главная новость: с 9 января по будням начинает курсировать электричка Таганрог — Матвеев Курган. Специально для тех, кто хочет успевать на работу.

«КП — Ростов-на-Дону» желает вам, дорогие читатели, успешной рабочей недели и хорошего года!

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