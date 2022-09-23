В выходные без зонта из дома лучше не выходить, но попробуй его удержать при шквалистом ветре. Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 24 — 25 сентября 2022 заставит вспомнить жителей донской столицы да и всего региона, что такое осень. Дожди, грозы, а в области град и шквалистый ветер — все это ждет дончан в ближайшие два дня. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове в субботу, 24 сентября, ожидается переменная облачность. Вечером пройдет небольшой дождь, гроза, а в остальное время — без существенных осадков. Ветер будет дуть западный и юго-западный 5 — 10 метров в секунду, при грозе с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +7 — 9 градусов, днем — от +16 до +19.

В воскресенье, 25 сентября, ночью пройдет небольшой дождь, а днем осадков не ожидается. Ветер западный 6 — 11 метров в секунду, днем с порывами до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +7 — 9 градусов, днем столбики термометров покажут +16 — 18.

В Ростовской области в субботу ночью в большинстве районов, а днем местами ожидается кратковременный дождь, гроза. До конца суток в отдельных районах пройдут сильные дожди, ливни вместе с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 — 23 метро в секунду. Ночью и утром местами будет туман. Ветер западный и юго-западный 6 — 11 метров в секунду, днем местами порывы 12 — 14, а в первой половине ночи в некоторых районах до 20 — 23 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +7 — 12 градусов, местами до +2, днем — от +14 до +19.

В воскресенье местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6 — 11 метров в секунду, в отдельных районах с порывами ночью до 12 — 14, а днем до 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +7 — 12 градусов, местами по северу и западу региона до +2, а днем от +13 до +18.

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