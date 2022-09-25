Поют годами Лепса, Круга и Аллегрову, отнимают микрофоны и пристают на виду у мужей: ростовчанин рассказал, как работать в караоке и не сойти с ума

Если кажется, что диджейская работа - это каждый день выходные, то у нашего героя есть штук 20 "но". Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

То, что было в караоке, - остается в караоке. Наверняка, именно с этой фразы начинается каждый пятничный вечер у любителей погорланить в микрофон. Что только не слышали эти стены: то громкие завывания братков под «Мурку» и «Левый берег Дона», то чувственные куплеты про безответную любовь или младшего лейтенанта, который все никак не хочет потанцевать. Порой пластинку прерывают современные хиты и даже танцы под клубнячок. Так много разных эмоций, но итог один - весело и с музыкой в этих местах каждый день. И, если для гостей культурная программа в радость, то вот персоналу приходится несладко.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» пообщались с ростовчанином, который вот уже пять лет работает звукорежиссером в одном из караоке-баров города. Парень рассказал, на каких музыкальных китах держится вся индустрия, почему «разведеночки» любят Ваенгу, а мужички за 50 - Лепса и Круга. Вспомнил и несколько веселых историй — тут и дня без таких не проходит.

МИКРОФОНЫ ПО СУМКАМ - И В ЗАКАТ

- Страшно подумать, но в музыкальном мире кручусь уже лет девять точно. Сначала работал звукорежиссером на разных проектах, но вот уже как пять лет устроился в один из караоке-баров города, - начинает свой рассказ Евгений. – Можно было, конечно, пойти в какой-нибудь андеграундный клуб, но там даже при лучших раскладах за смену выходит тысяча рублей - не больше, здесь же получается наварить от трех до пяти. В целом, дело не такое уж и пыльное, тем более что все тонкости изучил давно. Рулю музыкой на всех уровнях, настраиваю микрофоны, частотные характеристики, компрессоры, и все вот это вот на нашем «профессиональном». График, тоже ничего, правда живу почти по Владивостоку - со вторника по субботу с восьми вечера до четырех утра, а воскресенье аж до шести.

Можно всю жизнь "диджеить", но всеобщего признания так и не получить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До этого клуба парень работал и в других местах, правда, тогда опыта было очень мало.

- До сих пор помню одну из первых смен. Ты еще молодой, зеленый, не особо понимаешь, что хотят люди, оттого и появляется какая-то злость и даже агрессия. Но со временем привыкаешь, учишься, и дальше - по накатанной. Сейчас могу общаться даже с самыми странными личностями, а их в наших местах немало, ведь караоке - это вообще очень специфический мир. Большая часть клиентов поет не связками, а, мягко скажем, душой и сердцем, оттого, все это больше походит на завывание дикой рыси.

Но бывают и исключения, например, граждане, которые по воле судьбы не стали вторым Миком Джагером. Такие приходят к нам, чтобы в полную мощь раскрыть регистры под «Владимирский централ». Справедливости ради отмечу, что некоторые и впрямь поют хорошо, но без публики никакого «кина не будет», ведь приходят товарищи скорее за восхищенными взглядами. Если вдруг видят, что в зале пустовато, микрофоны по сумкам - и в закат.

«ЕГО ПЬЕМ, О НЕМ И ПОЕМ»

Нет ничего более вечного, чем вкусы любителей публично петь, убедился за годы работы наш мастер караоке. Но, к счастью для себя, заметил, что намечается и новая тенденция.

– Когда меня спрашивают, что же спеть, всегда отвечаю: то, что вам нравится. В ответ летит уже каноничная реплика: «То, что нравится не потяну, давайте лучше Бублика или там Круга», - смеется парень. - Раньше таких любителей блатной романтики было много, ведь контингент варьировался от 35, и выше, сейчас же ситуация изменилась. К нам стали приходить молодые ребята, и это в первую очередь из-за того, что появилась нормальная танплощадка. Напели свое любимое «под грустный денс», и вперед, зажигать.

Какие-то оригинальные композиции, от которых душа у диджея поет, не дождешься - у людей консервативный репертуар. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

- С приходом молодежи все стало как-то бодрее, а то вечно до победного сидели одни лишь старперы. Я тут развлечения ради даже поделил местных «певцов» на забавные группы. Есть, вот, например, «разведеночки». Чаще всего приходят в компании заводных подружек, чокаются за бывших «козлов» и орут треки Дубцовой про безответную любовь. Вторые - мои любимые - тщеславные певцы: такие чаще всего любят просто ловить восхищенные взгляды и очень артистично горланить в микрофон «Небеса мои обетованные». Третьи - самые забавные: веселые мужички за 50. Только они могут с такой любовью протягивать каждую строчку «Шашлычка под коньячок». В целом алкоголь для «Сан Санычей» сродни музы - его пьем, о нем и поем.

Менее душевные певцы — любвеобильные ростовские пикаперы.

Много в караоке поклонниц - шальных императриц - певицы Ирины Аллегровой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Эти джентльмены приходят не ради песни задушевной, а просто чтобы кадрить дам. Выглядит это так: ближе к десяти вечера ко входу подруливает иномарка, из нее выходят три кавказца с серьезными лицами. В первые же три минуты господа соколиным взглядом сканируют территорию на наличие «самок», и, если тех вдруг нет, тут же сливаются до следующего удобного случая.

Но, по мнению ростовчанина, самые странные среди всех именно одиночки.

– Такие, если уж и приходят, поют свое до победного, так сказать, нескончаемый плейлист в действии. Есть у нас один постоялец с музыкальном винегретом от Ваенги до Максим, причем любую фальшивит настолько филигранно, что позавидуешь. И при этом каждый раз доморощенный Витас просит сделать погромче - уже думаю: может, это какая психологическая терапия. Пока господин лечит голову, из моего чата выходит пара нервных клеток.

Маги музыкального пульта делят посетителей караоке на группы с одинаковыми вкусами. Фото: Боярская Екатерина

НЕТЛЕНКА ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Еще диджей замечает, что каждая из этих категорий все равно исполняет одно и тоже.

- Так уж исторически сложилось, - смеется собеседник. - У нас даже есть топ репертуарных китов, на которых держится вся индустрия караоке. Первая в рейтинге, конечно, Любочка Успенская. Дама, которая так игриво садится в кабриолет и мчит на всех скоростях по полю снежному к единственному нежному. Дальше в чарт врываются некогда молодые и горячие солистки «ВИА Гра». Их треки — это такая базовая нетленочка для девочек от 20 до 40.

- Милые мечтательницы, лиричные «разведеночки», да и просто все сильные и независимые хоть каждый день готовы горланить про то, что с пятой попытки у них наконец-то появился другой. И вот, когда игристое и песни о несчастной любви заканчиваются, самое время открывать беленькую и вспомнить, какие «Все бабы — стервы!». Так вот, примерно к полуночи под звон рюмок выходит она - дерзкая любительница всех младших лейтенантов, главная угонщица мужских сердец и просто императрица Ирочка Аллегрова. Под ее композиции ревела и танцевала добрая часть Ростовской области.

Наверое, песни этих ребят сподвигли многих начать диджеить. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Ну, а теперь от дамочек к джентльменам, ведь в их музыкальном арсенале тоже есть десяток другой застольно-вокальных радостей, - хитро улыбается парень. - Главный и, пожалуй, самый вино-водочный исполнитель - это Лепс. Спонсор самых лучших дней обязательно расскажет всем "Натали" про прелести прогулок по Лондону, а также поделится секретами рюмочной сервировки. После наши гости обязательно заходят на огонек Владимирского централа, причем трек с нотками тюремной романтики запевают как пузатые любители шансона, так и юные парни лет двадцати. А вот для дам из высшего общества Валерий Меладзе обязательно исполнит "самбо белого мотылька" и напомнит почему «се ля ви» это не просто громкие слова.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ШУМ УЖЕ НЕ ПРЕРВАТЬ

- Каждый раз, когда слышу все эти хиты, хочется закрыть уши наушниками и бежать по полюшку, прямо как завещала Успенская. Ну, а если серьезно, одно и тоже по кругу просто выматывает. Беруши в отличии от коллег не носил, зато в какой-то момент научился включать режим «белого шума» и абстрагироваться. А вот от странных историй никуда не деться - в караоке это вообще обязательная часть рабочего процесса, - уверен ростовчанин

- Как-то один товарищ решил заплатить денег, чтобы мы выключили микрофон даме, от всего сердца завывающей «Снова стою одна». Мол, мальчик можешь ей на несколько минут малину прервать, уже невозможно. Понятное дело, что выглядит это максимально странно: аккуратно попытался ему объяснить, что музыкальный шум уже не прервать. Услышав это, мужчина грустно поджал губу и попросил плеснуть чего-нибудь покрепче.

Григорий Лепс - любимчик в мужском караоке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Помимо таких товарищей есть у нас и забавные завсегдатаи. Например, Елена - «леди ин ред»: дама всегда приходит только одна, только в красном и поет исключительно лирические композиции. Ну типа тех, где можно, надрываясь, рвать верхние ноты, а потом выпить залпом бокал шампанского и плакать, будто бы никто не видит. Такая участница музыкального шоу, к которой никто бы из судей в высоком кресле не повернулся...

А еще есть преданные фанаты хорового пения, причем для присутствующих такой компаньон становится полной неожиданностью. Допустим, исполняет какой-то мужчина свой «Самый лучший день», как тут из толпы вылетает товарищ и судорожно кричит: «А дайте-ка мне микрофон, такая песня хорошая!» Приходиться потом объяснять, что это сравнимо с тем, если бы кто-нибудь из гостей невзначай решил угоститься его салатом - ну вот просто так, потому что захотелось.

Дамы любят петь, как сядут в кабриолет, вдохновляясь примером Любови Успенской. Фото: Борис КУДРЯВОВ

ВЕСЕЛЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

- Но бывают ситуации, никак не связанные с музыкой. Пришли к нам как-то три гостя - мужичок и две его спутницы. Позже выяснилось, что одна из них была женой, - вспоминает собеседник. - Работаю, никого не трогаю, как тут его женушка начинает со мной флиртовать, глазки строить.Такой расклад не очень устраивал, но решил ради приличия обменяться с ней парой реплик. Когда вышел воздухом подышать, дамочка заявила, что они с мужем любители "общаться семьями" и пригласила присоединиться. Я, попятившись назад, начал махать головой: неееет, спасибо, куда такое счастье. Но леди не растерялась: аккуратно положила в карман рубашки свой номерок и, улыбнувшись, произнесла: «Если передумаешь - звони, у нас бывают веселые вечеринки». Да уж, к такому жизнь меня не готовила...

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