Ростовчанка рассказала о работе судмедэкспертов и издала криминальный детектив

Лиза Лосева выпустила в свет свой второй детектив. Фото: предоставлено автором.

Как работали судмедэксперты в 20-х годах прошлого века, и какие громкие преступления тогда совершались в донской столице, об этом и многом другом рассказала ростовчанка Лиза Лосева. На днях вышла ее новая книга «Правый берег Егора Лисицы». О ней автор рассказала корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону».

РОСТОВЧАНЕ ПРИСЫЛАЮТ СВОИ ИСТОРИИ

О фактах преступлений и источниках, послуживших вдохновением для написания романа можно говорить бесконечно, признается автор. Ростов действительно заслужил свою славу криминального города - здесь были громкие дела и знаменитые ограбления.

- Мы все знаем про бронированный сейф, который вскрыли и украли хранящиеся в нем драгоценности, - приводит пример Лиза. – Здесь были громкие имена и воры, были бандитские районы. Одним из таких считался Горячий край в Нахичевани. В начале второй своей книги я рассказываю о поимке очень известной ростовской банды. Но все-таки я больше пишу о судебном враче и методах криминалистики той эпохи.

Новый роман Лизы Лосевой пришелся по вкусу и братьям нашим меньшим. Фото: предоставлено героем публикации.

Я бы отнесла свои книги к интеллектуальным детективам и историческим романам, потому что мне нравится воссоздавать детали быта, искать их. Очень часто читатели присылают какие-то истории своей семьи и передают предметы быта.

РЕАЛЬНЫЙ ПРОТОТИП

Так, главный герой трудится в советской милиции. Времена, описываемые в произведении, - это времена НЭПа.

- Поскольку мой герой – судмедэксперт, и вокруг медицины и судебной криминалистики строится его работа, то в романе встречается много фактов о работе с мозгом и о поиске новых способов работы с ним, - рассказала автор.

Известно, что у Егора Лисицы есть и реальный прототип – человек, который в эти голодные годы после первой Мировой войны и Революции создал на юге России одну из крупнейших в стране криминалистических лабораторий. Это Александр Шибков. Первый вариант фамилии героя был Егор Игнатьев – как такой реверанс, уважительный жест в его сторону.

В интернете об Александре Шибкове можно найти множество материалов.

- Я очень много работала в ведомственных архивах, в Ленинской библиотеке в Москве, - вспоминает автор. – Там удалось найти старые учебники по криминалистике 1926 года. В итоге получился собирательный образ судебного врача.

НЕ ТОЛЬКО "ДАТЬ В УХО"

Судебные врачи 20-х годов буквально изменили мир, принцип расследования судебных дел. Ведь до появления криминалистики главным способом доказательства вины подсудимого была пытка. То, что в милиции называлось «дать в ухо». Криминалистика вывела расследование на новый уровень. Она дала судебному врачу инструменты. Во время технического прогресса криминалистика была на пике всего этого.

- Очень интересно описывать методы, которыми работали криминалисты тогда, - поясняет писательница. - Они чем-то отличаются, и чем-то похожи. Мне нравится на этом сосредотачиваться и консультироваться. Мой консультант – действующий криминалист

Название книги тоже - не случайно. Во-первых, город Ростов-на-Дону, в котором происходят события, стоит на правом берегу реки. Роман заставляет читателей глубже погрузиться в историю города, описывая те или иные исторические события и реалии. А во-вторых, в финале первой книги о нем герой выбрал свою «правую сторону». И теперь работает в новых условиях.

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