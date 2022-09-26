В Санкт-Петербурге прошли Дни Ростовской области

Каждый за эти дни открыл для себя что-то новое о разнообразии культур России. Фото: Правительство Ростовской области

Дни Ростовской области состоялись в Санкт-Петербурге. Торжественные мероприятия проходили с 20 по 22 сентября на крупнейших площадках серверной столицы. Все выступления были приурочены к 85-летию Ростовской области.

- Этот год для нас проходит под девизом «Ростовская область – одна такая» - любимая, родная, творческая, вольная. Надеюсь, в эти дни жители северной столицы прочувствуют это сполна, - обратил внимание губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Культура как часть исторического кода является объединяющей силой, способной сближать людей через любые расстояния. Благодарю всех, кто откликнулся на наше приглашение и рассчитываю, что знакомство с традициями, искусством и ремеслами Дона послужит дальнейшему укреплению дружеских связей южной и северной столиц.

За два дня лучшие творческие коллективы региона познакомили жителей Санкт-Петербурга с традициями Дона. Открытие праздничных мероприятий состоялось 20 сентября в Государственной академической капелле. Для гостей была подготовлена презентация «Культурное наследие Ростовской области», а также прошла торжественная церемония подписания соглашений о сотрудничестве между комитетом по культуре Санкт-Петербурга и министерством культуры Ростовской области.

На сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» 21 сентября показали спектакль Ростовского академического театра драмы им. М. Горького «Тихий Дон». Отметим, что эта постановка является визитной карточкой не только театра, но и всей Ростовской области.

В этот же день для жителей и гостей северной столицы на сцене Мариинского театра был показан балет «Золушка» Ростовского государственного музыкального театра. В ростовской постановке — это классический спектакль по всем традициям русского балета. Также в этом театре была представлена опера Джакомо Пуччини «Турандот».

В последний день фестиваля ансамбль песни и танца «Легенда» порадовал зрителей в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга музыкально-театрализованном действии «Сказ о Тихом Доне». Гости мероприятия остались под приятным впечатлением от выступлений с шашками, бытовыми сценками жизни донских казаков и народными танцами.

Закрытие Дней культуры состоялось в Мариинском театре, где с концертной программой выступил Ростовский государственный симфонический оркестр под управлением Антона Шабурова. Зрители никак не хотели отпускать донских музыкантов и требовали выступления на «Бис!»

Кроме того, все дни Донской культуры работали выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Донское ремесло», планшетная выставка музеев донского региона «Сохраняем во имя будущего», экспозиция Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова «Роман под открытым небом». Каждый за эти дни открыл для себя что-то новое о разнообразии культур России.

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