«Мы слышим, как бьют Грады»: как проходит референдум в прифронтовом Лисичанске, рассказал ростовский волонтер

В ЛНР активно голосуют за присоединение к России Фото: Александр КОЦ

Жители Донбасса и освобожденных территорий сегодня, 27 сентября, отдают свои голоса за вхождение в состав России. Идет последний день референдума, который многие в ЛНР ждали последние восемь лет.

ИЗУВЕЧЕННЫЙ ЛУГАНСК СТАЛ ВТОРЫМ ДОМОМ

О том, как проходит голосование во фронтовом Лисичанске, рассказал и показал депутат Законодательного Собрания Ростовской области Максим Гелас. К слову, он вот уже полгода отвозит помощь жителям Донбасса. А изувеченный Луганск стал для волонтера гуманитарной миссии вторым домом.

В дни референдума Максим Гелас присоединился к участникам выездной комиссии в Лисичанске.

- Друзья, сегодня мы находимся в прифронтовом городе, с учетом обстрелов, которые идут постоянно, и которые мы слышим сейчас, приняли решение проводить выездное голосование, - говорит активист.

ГОЛОСУЮТ, НЕСМОТРЯ НА ВЗРЫВЫ

В эти дни, которые уже вошли в историю, украинские националисты особенно негодуют.

- Мы слышим, как бьют "Грады". Бьют, не переставая, - продолжат ростовский волонтер.

Но, несмотря на взрывы и стрельбу на линии фронта, жители республики голосуют активно.

Об этом рассказала член избиркома. Она также добавила, что особенно много людей было в первые три дня голосования.

- Люди с радостью отдают свои голоса за будущее, за то, чтобы уже официально стать с Россией одной большой семьей, - добавила сотрудница избирательной комиссии.

КУДА БЬЮТ АМЕРИКАНСКИЕ СНАРЯДЫ

Также доброволец из Ростова побывал в Северодонецке ЛНР. Максим Гелас показал, какие разрушения несут американские ракеты дальней бойкости «Хаймерис». Их снаряды летят на гражданские объекты.

Не пощадили украинские военные и гуманитарный центр Северодонецка. В нем каждый день получали горячие обеды и воду две тысячи человек.

- Вчера прилетели три снаряда «Хаймерис» и уничтожили это здание. Кому они сделали лучше? – с болью в голосе задается вопросом доброволец.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что дважды бежавшая от снарядов жительница Донбасса рассказала, почему ее семья ждала референдум долгие годы.

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