Как ростовчанка с 58 размером одежды выиграла международный конкурс красоты «Universal's SuperStar»

Вероника Камболова покорила жюри конкурса красоты, который проходил в ОАЭ. Фото: из архива героини публикации

Вероника Камболова стала победительницей международного конкурса красоты «Universal's SuperStar», который проходил в Арабских Эмиратах. Там, в Дубае, собрались представительницы 32 стран, в том числе из Латвии, Казахстана и Молдовы. Всего же было 170 участниц. И среди них - Виктория.

Кстати, конкурс «Universal's SuperStar» был первым в жизни 29-летней зеленоглазой красавицы. И сразу же - победа. Вероника Камболова признается, что испытала непередаваемые в этот момент эмоции.

- Все конкурентки были очень достойными, но я рада, что победа досталась мне, - улыбается победительница.

Вероника навсегда запомнит поездку в Эмираты. Фото: из архива героини публикации

ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ И ПОДИУМ СОВМЕСТИМЫ!

Кстати, участвовать в конкурсе «Universal's SuperStar» Веронике предложила известная ростовская модель в категории «плюс-сайз» Ксения Усолкина, которая при весе 102 килограмма не только снимается для глянцевых журналов, но и открыла свою школу моделей.

- Я подписана на ее страницу. Часто ставлю лайки и комментарии к постам. Как-то завязалась переписка, с которой и началась наша дружба, - продолжает Вероника.

И вот, однажды, девушка поделилась с Ксенией своей проблемой. Дело в том, что Вероника продвигает семейный бизнес – продает одежду собственного производства для женщин нестандартных размеров. Вероника сама фотографируется в вещах, которые потом покупают модницы в теле.

- Как-то пожаловалась Ксении на то, что мне трудно найти моделей в теле, которые будут сниматься в одежде нашего бренда. Дело в том, что девушки с формами часто бывают зажаты и не искрят перед камерой. А бизнес, тем временем, все набирал обороты, и уже только моих фотосессий было явно недостаточно, - делится красавица.

Тогда Ксения подсказала дельную идею – обучать девушек, которые хотят рекламировать одежду вместе в Вероникой, моделингу.

- А чтобы обучать, я сама должна была разбираться в этом. Вот Ксения и «взялась» за меня: провела уроки позирования, показала, как ходить по подиуму, а потом и вовсе позвала на международный конкурс красоты в качестве участницы, - продолжает девушка.

Вероника планирует продолжать карьеру модели. Фото: предоставлено героиней публикации

КАРАВАЙ И ВОЛШЕБНЫЙ ВЕЕР

- Участвовать в нем или нет - думала недолго. Решила попробовать свои силы, ведь такой шанс выпадает раз в жизни! - рассказывает Вероника.

К участию в первом в своей жизни конкурсе красоты девушка подошла творчески.

- Первый выход на сцену был в национальном костюме. Я понимала, что нужна какая-то «фишка», чтобы члены жюри меня запомнили. Поэтому привезла с собой каравай! С ним и вышла на сцену, - говорит девушка.

Второй выход был в спортивной одежде. Вероника предстала перед жюри в боксерской форме, расшитой блестками. Ну а выход в вечернем платье участница конкурса красоты и вовсе превратила в яркое шоу.

- На мне была диадема. Также – роскошное платье в пол, а еще я взяла с собой веер. Когда раскрыла его, из него посыпались блестки, - рассказывает она.

Жюри оценили все эти «фишки» и саму модель. В итоге Вероника выиграла международный конкурс красоты «Universal's SuperStar», заняв на нем первое место.

Девушка призналась, что испытала незабываемые эмоции. Фото: из архива героини публикации

«Я ВЕДЬ НЕ ДЮЙМОВОЧКА»

Кстати, до поездки в Эмираты у Вероники была совсем другая жизнь.

- Лет десять я жила в Ростове. В этом городе получила два высших образования. Потом устроилась работать в отдел кадров в РЖД, - поясняет Вероника Камболова. - Но в какой-то момент я поняла – такое мне не по душе. Я по натуре творческий человек и мне стало очень тоскливо от рутинной работы. И тогда я решила вернуться к родителям в Ставропольский край. Они много лет занимаются пошивом женской одежды размера плюс-сайз. Я поняла, что могу помочь им развивать бизнес и привнести в него что-то свое.

Диадема и платье в пол - в таком образе девушка вышла на подиум. Фото: предоставлено героиней публикации

И вот девушка с головой окунулась в новое дело. Надо сказать, что справилась она на ура. Вероника не понаслышке знает, как непросто подобрать одежду женщинам нестандартных размеров.

- Я ведь и сама – не Дюймовочка, ношу 58-й размер, - пояснила девушка.

Первым делом расширила линейку одежды.

- Добавила модные модели, ведь девушкам, в каком бы весе они не были, всегда хочется выглядеть стильно. И я уверяю, что все женщины прекрасны, независимо от того, весят они 50 килограммов или 100. И корона, которую я привезла из ОАЭ, – лишнее тому подтверждение, - улыбнулась Вероника.

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