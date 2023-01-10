Ростовчанин 20 лет безвозмездно ухаживает за парализованным человеком, о котором узнал из газеты

Ростовчанин Михаил Подскребалин почти двадцать лет ухаживает за человеком с травмой позвоночника – Олегом Соколовым.

Ростовчанин Михаил Подскребалин почти двадцать лет ухаживает за человеком с травмой позвоночника – Олегом Соколовым. История их дружбы напоминает сюжет известной французской драмы «1+1» о парализованном аристократе и его помощнике.

ХОТЕЛ ПОМОЧЬ МАМЕ

В юности Олег Соколов был активным парнем: занимался футболом, служил в военно-воздушных силах и мечтал сделать военную карьеру. Этим планам помешала болезнь отца. Олег вернулся из армии, чтобы помогать матери за ним ухаживать. Устроился в строительную фирму.

В 2003 году произошел несчастный случай, который разделил жизнь парня на «до» и «после». Это случилось, когда он вместе с другими рабочими сносил стену старого здания на углу проспекта Буденновского и улицы Пушкинской. Между вторым и третьим этажами бил по кирпичной кладке то молотком, то кувалдой, но она не поддавалась… А когда парень с силой ударил по швеллеру, стена обрушилась прямо на него.

К Олегу со всех сторон бросились рабочие, вытащили его из-под завалов. На «скорой» молодого человека повезли в больницу.

ТРИ ДНЯ НЕ МОГ ЕСТЬ И ПИТЬ

- Ноги перестал чувствовать почти сразу. Помню, как вокруг меня суетились врачи. Один из них спросил: «Вы согласны на металлоконструкцию?». Я ответил: «Согласен» и потерял сознание. Очнулся спустя несколько дней, весь в каких-то трубках, среди медицинской аппаратуры. Думал, полежу недели две и пойду домой, - вспоминает ростовчанин.

Но разрыв спинного мозга, увы, не лечится. Родители и медики ломали голову над тем, как сообщить об этом 23-летнему парню... В конце концов, Олег заподозрил неладное и прямо спросил у врача: «Андрей Борисович, я буду ходить?».

Олег Соколов служил в военно-воздушных силах и мечтал сделать военную карьеру. Фото: Личный архив героя публикации

Ответ прозвучал, как приговор. Парень испытал такое потрясение, что три дня не мог есть и пить. Справиться с переживаниями ему помогли родные, друзья и товарищи по работе.

Спустя несколько месяцев пациента выписали домой, на попечение родителей (до этого Олег жил отдельно от них, с любимой женщиной, - прим. ред.). Приятели сделали для него специальную кровать с поручнем. Позже он прошел курс реабилитации в пятигорском санатории, но поставить молодого человека на ноги медики так не смогли.

ХОТЕЛ НАВЕСТИТЬ ПАРУ РАЗ

Михаил Подскребалин узнал об Олеге из публикации в городской газете. Судьба парня потрясла его до глубины души. Мужчина позвонил в редакцию, узнал адрес молодого человека и отправился в гости. Сначала думал, что навестит больного пару раз, а потом их пути разойдутся. Но «пару раз» превратились в двадцать лет.

Когда Михаил познакомился с Олегом, парня мучили пролежни. Ростовчанин обратился за консультацией к знакомым врачам, чтобы понять, как облегчить состояние лежачего больного. Многие помогли словом и делом. Хороший эффект дала фототерапия, которую бескорыстно проводила специалист ростовского онкоцентра.

Но чтобы предотвратить новые раны, нужен был другой противопролежневый матрас. У Олега он был с компрессором и сдувался из-за перебоев с электричеством, который то и дело случались в частном секторе. Самым лучшим вариантом был американский автономный матрас. Но импортная вещь стоила огромных по тем временам денег -70 тысяч рублей! Где их взять?

Михаил решил обратиться в Благотворительный фонд имени Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Специальная комиссия рассмотрела вопрос о покупке матраса и вынесла вердикт: «Конечно, поможем!». Мама Олега расплакалась от счастья, да и Михаил едва сдерживал слезы.

"ОН СЛОВНО АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ"

Спустя месяц к дому Соколова доставили долгожданную вещь. Благодаря чудо-матрасу новых проблем удалось избежать. Но уже образовавшиеся раны требуют постоянного ухода, поэтому к Олегу регулярно приходит медработник и делает перевязки. А Михаил обошел множество аптек в поисках эффективной мази для Олега, пока не нашел хороший препарат.

С мамой. Фото: Из личного архива героя публикации

В 2008 году из-за проблем с сердцем слег отец Олега. Маме пришлось одновременно ухаживать за сыном и мужем. В 2013 году глава семьи ушел из жизни, а несколько лет назад угасла от онкологии и мама. Близких родственников у Олега не осталось.

Сейчас ему помогают соседка и, конечно, Михаил. Пересаживает в инвалидное кресло, меняет постель, убирает в доме, ходит в аптеку или магазин, вывозит на прогулку. Да и просто общается. Ведь больше всего Олега тяготит одиночество. Он очень любит беседовать с гостями за чашкой чая, играть в нарды, слушать вместе музыку... Но у друзей работа, семьи, домашние хлопоты.

Со временем круг общения инвалида значительно сузился. Однако каждую неделю, и даже 31 декабря, к больному товарищу обязательно приходит Михаил: справиться о самочувствии, помочь, поговорить.

- Он для меня словно ангел-хранитель. Не знаю, что бы со мной стало без него, - признается прикованный к постели ростовчанин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Французский аристократ и бывший заключенный прожили бок о бок 10 лет

История французского аристократа и бывшего заключенного, который устраивается на работу сиделкой в роскошное имение к инвалиду – многих заставляет и задуматься, и улыбнуться. (подробности)

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Житель Донбасса с ампутированными ногами вывез из-под обстрелов четверых земляков

- Раньше у меня все было хорошо: семья, работа с перспективой профессионального роста… И тут в одночасье я превратился в калеку. Причем, в самом расцвете сил – в 31 год! – начал свой рассказ собеседник (подробности).