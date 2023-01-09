Жена освобожденного из украинского плена донского моряка рассказала, как они отметили Новый год

Этот Новый год семья освобожденного батайского моряка впервые отметила вместе. Фото: предоставлено героиней публикации.

В этом году моряк из города Батайска Ростовской области Василий Кандаулов, которого с февраля по октябрь 2022 года вместе с другими его коллегами насильно удерживали на Украине, встретил Новый год вместе со своей любимой женой Марией и детьми. Счастливая супруга на протяжении восьми месяцев всеми правдами и неправдами добивавшаяся освобождения Василия, рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», как ее семья отметила Новый год, а также поделилась планами мужа о работе.

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВДАЛИ ОТ СЕМЬИ

Батайский моряк находился на сухогрузном судне «Свирь» в порту судоремонтного завода около города Измаил Одесской области с января по октябрь 2022 года. После начала специальной военной операции 24 февраля, «взаперти» там оказались одиннадцать российских судов.

Три года подряд семья отмечала Новый год без главы семейства, который находился в море. Фото: предоставлено героиней публикации.

Вместо того, чтобы вернуться домой в мае, мужчина пробыл в Украине до 17 октября. Именно тогда произошел обмен между сторонами, и домой были возвращены 80 ранее удерживаемых российских гражданских моряков. Батайчанину потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя. В этом ему помогли его родные и близкие.

НОВОГОДНЯЯ ФОТОСЕССИЯ

На новогодних фотографиях, которыми Мария поделилась в своих социальных сетях, запечатлена счастливая семья у праздничной елки: она с Василием и двое сыновей. Эту памятную праздничную фотосессию батайчане специально организовали, ведь для них этот Новый год — первый, когда они отмечают его все вместе.

- Именно поэтому мы и решили отметить праздник по-семейному - тихо и спокойно, - пояснила Мария. - Муж сказал, что никуда не поедет — накатался на год вперед. В гости пригласили лишь моих маму и брата.

Восемь месяцев Мария пыталась добиться освобождения своего супруга из украинского плена. Фото: предоставлено героиней публикации.

В новогоднюю ночь собравшиеся за праздничным столом пожелали друг другу быть вместе и не расставаться. А еще - мирного неба. А вот про томительное пребывание Василия в Одесской области никто уже и не вспоминал — не хотелось снова переживать весь тот ужас. Однако не поздравить своих сослуживцев моряк не мог — всем позвонил!

С МОРЯ — НА СУШУ!

Под праздничную елочку пара положила себе ключи от автомобиля, хоть и не совсем нового. Использовать его Мария с Василием собираются вовсе не для развлечения, а для дела.

- Для работы мужу хватит, - прокомментировала батайчанка. - Он хочет попробовать сменить род деятельности и остаться работать на берегу. Еще не знает, что это будет за работа, но много вариантов предлагают - будет пробовать. Уже и начальство в курсе о его дальнейших планах.

Под елку пара положила себе ключи от автомобиля. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сейчас у батайского моряка работа по графику «четыре на четыре»: четыре месяца он вдали от семьи в море, а потом его увольняют - и он четыре месяца дома сидит. Но пока Василий в море не ходил, хоть в ноябре его уже звали обратно, - хочет побыть с семьей подольше.

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