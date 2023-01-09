Бесплатный проезд для региональных льготников в Ростовской области: как подать заявление, сроки, куда обращаться

У льготников теперь есть выбор - выплата в тысячу рублей или бесплатный проезд. Фото: правительство Ростовской области

Бесплатный проезд для региональных льготников в Ростовской области можно выбрать с понедельника, 9 января. Сегодня начался прием заявлений от региональных льготников бесплатный проезд. Об этом сообщает сайт донского правительства. Рассказываем, как подать заявление, куда и в какие сроки.

Чтобы получить льготную проездную карту, нужно подать заявление в МФЦ или органы соцзащиты населения по месту жительства.

Необходимо предоставить:

- заявление,

- паспорт гражданина России,

- документ, подтверждающий статус ветерана труда, ветерана военной службы, ветерана труда Ростовской области, труженика тыла, реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий.

Заявление может подать и представитель, для этого помимо пакета документов нужно взять с собой свой паспорт и нотариально удостоверенную доверенность.

Когда льготная проездная карта будет готова, ее владельца пригласят в орган соцзащиты для получения.

Важно: подать документы на получение льготной проездной карты можно до 20 февраля. А начать пользоваться бесплатным проездом — с 1 мая текущего года.

Если же региональный льготник никуда часто ездить не собирается, и готов получать ежемесячную денежную выплату и дальше, а карта ему не нужна, то никуда с заявлением обращаться не нужно. Выплаты продолжатся автоматически.

Также сообщается, что федеральный льготники должны заменить единые социальные проездные билеты на персоницифированные транспортные карты с 1 мая. Заявление в органы соцзащиты или в МФЦ нужно подать тоже до 20 февраля.

В правительстве отметили, что АТП будут получать возмещение за перевозку граждан льготных категорий.

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