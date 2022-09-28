В Калмыкии мошенник поставил под удар урожай, «заработав» 43 миллиона на халтурном ремонте оросительных систем

Калмыцкого фермера обманули на 43 миллиона. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Уголовное дело, пусть и в малом масштабе, но касающееся продовольственной безопасности региона, расследовали в Калмыкии. Под следствие попал 59-летний житель Черноземельского района. Он обвиняется в мошенничестве на 43 миллиона рублей, которыми разжился, оставив в опасности будущий урожай. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

Дело было еще в пандемийном 2020 году. Как было установлено следствием, обвиняемый с августа по декабрь находился на территории поселка Комсомольский, что в Черноземельском районе, по работе. Он заключил с местным фермером договор подряда. Обязался для главы крестьянско-фермерского хозяйства на реконструкцию участка лиманного орошения и подведенных инженерных мелиоративных сооружений по объекту. Стоимость работ оценивалась более чем в 54 миллиона рублей, но в полном объеме они не выполнялись.

- Обвиняемый предоставлял индивидуальному предпринимателю — главе КФХ — на подпись фиктивные акты выполненных работ, - рассказали в калмыцком следкоме. - И на их основании — справки о стоимости выполненных работ и затрат. Причем документы содержали заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, их видах и стоимости.

На имущество обвиняемого наложен арест, равный сумме ущерба. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На основании всех актов и справок фермер с октября по декабрь 2020 года перечислил на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью, возглавляемом обвиняемым, более 54 миллионов рублей, в том числе 43 миллиона за фактически невыполненные объемы работ.

- Эти 43 миллиона обвиняемый получил в результате обмана и распорядился деньгами по своему усмотрению, - добавили в СК. - Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере».

Следователи провели большую работу: провели осмотры места происшествия, допросили более 50 свидетелей, изучили подложные документы, выписки по банковским счетам, назначили и получили результаты судебных экспертиз — почерковедческой и строительно-технической. Как итог, следователям вывести обвиняемого на чистую воду. Расследование завершено, а на имущество мужчины, равное по стоимости сумме ущерба, наложен арест.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурору, - подытожили в пресс-службе следкома Калмыкии.

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