«Получил контузию в болоте и научился управлять страхом»: участник СВО рассказал всю правду о фронтовых буднях

На Донбассе по-прежнему напряженная обстановка Фото: Александр КОЦ

Жителю одного из поселков в Ростовской области — 43 года. У него за плечами — солидный опыт участия в боях.

«БАТЯ МЕНЯ ПОНЯЛ»

Когда началась специальная военная операция, Сергей сразу же подписал контракт и после недолгой подготовки отправился на Донбасс.

- Батя меня понял. Сказал, что долг настоящего мужчины — защищать Родину. Да и мать бы поняла, только ее уже нет в живых, - рассказывает Сергей корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

В зоне СВО Сергей находится уже пять месяцев. За это время пережил многое.

- Получил контузию прямо в болоте. А следом — еще одну. Вторая контузия была, когда ехал в БМП, и тут враги дали из гранатомета, попали в стену дома, около которого находилась наша боевая машина, - говорит Сергей.

ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Мужчине не скрывает, что, несмотря на опыт, испытывает страх каждый раз, когда отправляется на очередной боевое задание.

- А кто не боится? Только мертвый не испытывает этого чувства. Я научился управлять страхом. А как иначе? Это вопрос жизни и смерти. Страх бывает двух видов: он либо сковывает, либо активирует внутренние ресурсы. Это чувство должно не разрушать, а помогать, - объясняет боец.

ТОЛЬКО КОМАНДИР ЗНАЕТ НАСТОЯЩИЕ ИМЕНА

Перед тем, как идти на передовую, Сергей вместе с сослуживцами становятся в круг.

- Мы обнимаемся с ребятами. А потом, возвращаясь с боевого знания, вновь становимся в круг, и называем по очереди свои позывные. И в конце, когда каждый из бойцов назвался, вздыхаем с облегчением. Все вернулись живыми, - делится подробностями фронтовой жизни мужчина.

Кстати, в группе Сергея настоящие имена знает только командир.

- У него есть список с нашими данными и телефонами родственников на тот случай, если кто-то не вернется после сражения. К счастью, наши ребята все живы. Бог нас хранит. Бог и Док, - улыбается Сергей.

А следом поясняет:

- Док — это позывной нашего бойца. От слова «доктор». Он стольких раненых уже спас. И из нашей группы, и из других отрядов. Прям из-под обстрелов мужиков вытаскивает. Кстати, насколько я знаю, Док по образованию не врач. Сам каким-то образом научился оказывать первую помощь раненым с огнестрельными и осколочными ранениями.

МЕДНАЯ ИКОНКА

По словам Сергея, остаться в живых помогает еще и доверие.

- В нашей группе мы с ребятами друг за друга умрем. Доверяем каждому как себе. За эти месяцы появились и свои традиции. На боевое задание берем с собой музыкальную колонку. Она уже изрядно потрепалась, но мы ее не выбрасываем. Потому что идти на врага надо с боевым настроением, а не с похоронным. Это — залог того, что назад вернешься живым, - продолжает участник СВО.

А еще у Сергея есть одна очень личная вещь, которая с ним — всегда.

- Это — медная иконка. Когда-то, на Красной Площади, перед отправкой на Чеченскую войну, мне ее вручила незнакомая старушка. С тех пор этот лик — всегда со мной. Как и мой Ангел Хранитель, - тихо сказал Сергей.

Несмотря на то, что долг Родине, казалось бы, житель Ростовской области уже отдал, он вновь продлил контракт.

- Сходил в отпуск. Отдохнул. И понял, пора опять - на «передок». А как иначе? Буду сражаться, пока Россия не победит, - улыбнулся он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы слышим, как бьют Грады»: как проходит референдум в прифронтовом Лисичанске, рассказал ростовский волонтер

Ростовский волонтер показал на видео, какие разрушения оставляют после себя американские «Хаймерисы», и как идет референдум в ЛНР (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как под «День Победы» и с молитвой проводили мобилизованных жителей Ростовской области

В Батайке проводили жителей Ростовской области, мобилизованных для участия в спецоперации (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Его виски стали седыми»: многодетная мать из Ростовской области – о сыне, который с февраля защищает Донбасс

25-летний парень из Ростовской области не бросил боевых товарищей на Донбассе даже после того, как закончился контракт (подробнее)