В Ростове прошел финальный этап губернаторского конкурса «Лидеры Дона» - 2022

У победителя будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в ведущих вузах России. Фото: правительство Ростовской области

В донской столице состоялся финальный этап губернаторского конкурса «Лидеры Дона» - 2022. Церемония награждения участников проходила в Общественном собрании. Дипломы победителей вручил заместитель губернатора Александр Скрябин.

Он поздравил гостей от имени главы Ростовской области Василия Голубева.

Лидерство – это смелость принимать решения, готовность экспериментировать, способность брать на себя ответственность. Неотъемлемым атрибутом лидера является умение сплотить команду и коллективно добиваться высоких результатов. Эта особенность была заложена в основу конкурса сезона 2022 года, - отметил Александр Скрябин. - Сегодня наша задача – обеспечить технологический суверенитет государства, и правительство региона готово поддержать ваши новаторские идеи.

Конкурс проходит уже в четвертый раз. В прошлые сезоны победители смогли достигнуть хороших результатов — это успешный выход в финал конкурса «Лидеры России», победа в муниципальных выборах на должность главы поселения в регионе, реализация областного проекта «Белые халаты», карьерный рост, открытие строительного бизнеса, издание книги по психологии.

В 2022 году заявки на участие в конкурсе подали примерно девять тысяч дончан. Одним из новшеств для участников стало командное прохождение задания, а также трек «Технологические лидеры», который актуален в условиях политики импортозамещения.

Участники прошли онлайн-марафон, где они получили не только теоретические знания, но и выполнили практические задания.

По завершению марафона выбраны больше 250 самых активных участников и сформировано 50 команд. Они прошли в полуфинал, который состоялся на площадках центров «Мой бизнес» в Таганроге, Новочеркасске и Ростове-на-Дону.

Три команды – «Альбатрос», LG (Leader Groop), «9-D» - дошли до финала и стали победителями. Команда «Альбатрос» представила проект «Региональные авиамаршрутки», направленный на создание серийного производства самолета БЕ-32. LG разработала проект строительства холодильно-морозильного складского комплекса, а команда «9-D» - проект «Сулинский клинкер».

- Правительством Ростовской области принято решение продвигать предложения финалистов конкурса «Лидеры Дона», - рассказал глава минэкономразвития Максим Папушенко. – К примеру, есть договоренность провести презентацию проектов в региональном Центре кооперации и импортозамещения. Также мы согласовали коммуникацию с депутатами донского парламента, чтобы представить нормотворческие инициативы финалистов. И планируем ряд встреч с главами муниципалитетов, посвященных социальным проектам в сфере образования особенных детей и организации центров для творческих коллективов.

Напомним, что у победителя будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в ведущих вузах России. Также они получат сертификат на обучающую программу по вопросам предпринимательства, могут воспользоваться займом АНО РРАПП (со ставкой от 0,1 %).

Конкурс организован в рамках национального проекта «Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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