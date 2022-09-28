«Пристав Дона - на страже закона»: кто лидирует в голосовании на звание самого народного защитника порядка

Голосовать можно каждый день!

В самом разгаре конкурс «КП — Ростов-на-Дону» среди самых народных защитников порядка «Пристав Дона — на страже закона». Читатели «Комсомолки» уже две недели, с 10 сентября, голосуют за самого, на их взгляд, достойного, а мы в редакции держим кулачки за каждого! До конца голосования осталось чуть больше полутора недель — голоса принимаются до 10 октября. А мы пока подводим предварительный итог. Проверьте, может, стоит помочь тому, кого вы хотите поддержать? Голосовать-то можно каждый день!

На три часа дня среды, 28 сентября, лидирует Владимир Яковенко. Старший смены на объекте - судебный пристав в Железнодорожном районе набрал уже 3109 голосов. Мужчина признается, что с детства мечтал носить форму.

- Не жалею о своем выборе, ведь службе я отдал почти 27 лет. Так что служба и есть вся моя жизнь! - говорит Владимир.

Лидирует Владимир Яковенко.

На втором месте по промежуточным результатам народного рейтинга - Дмитрий Гайворонский. Младший судебный пристав отдела специального назначения собрал 2261 голос. Конкурсант нашел любимую работу уже после института.

- Слаженный коллектив дал мне понять: попал туда, где могу сделать карьеру офицера и стать полезным стране и обществу, - делится Дмитрий.

На втором месте - Дмитрий Гайворонский.

Сейчас тройку лидеров народного голосования замыкает Никита Калюжный. За младшего судебного пристава специализированного отделения Южного окружного военного суда свои голоса отдали 1711 читателей.

- В ФССП устроился до банального просто, всего лишь наткнувшись на объявление «о вступлении в ряды судебных приставов». Работаю приставом всего чуть больше двух лет, но планирую построить карьеру и добиться больших высот, - говорит Никита.

Замыкает тройку лидеров Никита Калюжный.

На четвертом месте — Алексей Казакевич, за него — 1364 голосов. Старший смены на объекте в Советском районе Ростова признается, что родители воспитали его патриотом, и он всегда хотел служить своей стране. А еще занимается патриотическим воспитанием молодежи.

- Наш поисковый отряд помог вернуть десяткам бойцов Красной Армии, освобождавших Ростовскую область от немецко-фашистских захватчиков, - делится Алексей.

Алексей Казакевич занимает четвертую строчку промежуточного рейтинга.

На пятом месте с 617 голосами - Александр Дебелов. Младший судебный пристав отделения специального назначения пришел на службу по совету друга и ни разу не пожалел. Активно применяет навыки, полученные в школе единоборств.

- Служба теперь стала частью моей жизни, мечтаю, чтобы на погоны упали большие звезды. Готов приложить к этому все усилия, - уверен Александр.

Александр Дебелов пока на пятой позиции.

У Станислава Чайковского — 548 голосов. Младший судебный пристав решил попробовать свои силы в ведомстве, и посвятил любимой работе уже 17 лет. Конкурсант — большой любитель спорта, после службы идет боксировать в зал.

- Стараюсь принимать активное участие во всех спортивных соревнованиях и мероприятиях ведомства, - рассказал Станислав.

Станислав Чайковский идет пока шестым в рейтинге.

Всего на один голос меньше — 547 — у Антона Пелигванова. Инспектор отдела организации исполнительного розыска, реализации имущества должников всегда мечтал быть офицером и хотел, чтобы родители им гордились. А еще в одиночку покорил Эльбрус и водрузил на вершине флаг ведомства.

- Надеюсь покорить не только горные вершины, но и еще не одну вершину в служебной деятельности, - признается Антон.

Антон Пелигванов - пока на седьмой строчке.

Напомним, это лишь промежуточные итоги. Впереди - еще полторы недели голосования, и в ваших руках помочь конкурсанту победить или укрепить свои позиции. Голосовать можно здесь.

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