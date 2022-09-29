«Получили сумму, на которую даже не рассчитывали»: бывшие жильцы аварийного дома в переулке Кривошлыковском поделились историями переезда

134 миллиона получили 34 собственника за изъятое жилье. Фото: пресс-служба администрации Ростова

В Ростове продолжается расселение аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4. Уже 34 семьи получили выплаты за изъятое жилье, и те, кто нашел новые квартиры и даже дома, рассказали о своем переезде.

«НОВАЯ КВАРТИРА КОМФОРТНЕЕ СТАРОЙ»

Анатолий Муравьев давно добивался расселения — считает, что дом уже нельзя отремонтировать.

- Там даже все коммуникации уже нарушены из-за трещин. Однозначно дом необходимо расселить и снести, - считает ростовчанин.

По его квартире № 35 как раз проходила такая глубокая трещина, и его семья одной из первых покинула аварийную пятиэтажку.

- Щель постоянно расширялась, и находиться в квартире уже было опасно. Взяли ипотеку еще до выплаты и купили другую квартиру. Теперь, когда нам перечислили компенсацию, погасим ипотеку и доделаем ремонт, - делится Анатолий. - Размером выплаты доволен. У нас была «трешка», но, сами понимаете, это хрущевка, и какие там площади. Купили «двушку» в 15-ти минутах ходьбы от Кривошлыковского - на Горсоветской, но уже в новом доме. Квартира комфортнее старой.

Анатолий Муравьев с семьей поселился в новом доме в 15 минутах ходьбы от старого адреса. Фото: пресс-служба администрации Ростова

КУПИЛ СВОЙ ДОМ

Уже 34 семьи приняли поддержку от администрации города — подписали соглашение об изъятии квартир. Всем перечислили деньги — всего 134 миллиона рублей.

- Из квартир в среднем подъезде через трещины можно рассматривать улицу, - рассказывает Денис Дряев, который жил в квартире № 19. - Как только у дома развернули штаб по эвакуации, сразу пошел туда и подписал документы на выплату. В апреле получили деньги, причем сумму, на которую мы даже и не рассчитывали, ведь квартира рассыпалась буквально на глазах. Кстати, думали, что процесс перечисления выплаты затянется, но деньги быстро пришли на специальный счет.

Спустя два месяца Денис исполнил мечту — семья купила свой дом. А пока искали, жили в маневренном фонде города.

Семья Дениса Дряева осуществила мечту — купила свой дом. Фото: пресс-служба администрации Ростова

- Никакие это не клоповники и не крысятники, как другие думали. Чистые, хорошие квартиры в новых домах, - уверяет ростовчанин. - Да, приходится с чем-то мириться, но надо понимать обстоятельства и пользоваться шансом, который нам предоставили.

Денис надеется, что теперь уже бывшие соседи последуют его примеру, и даже создал в Интернете группу в поддержку переезда.

ДОМ ПУСТЕЕТ, ТРЕЩИНЫ РАСШИРЯЮТСЯ

Аварийный дом из-за угрозы обрушения уже отключили от газа, света, воды. А еще, по словам коммунальщиков, подключить к теплоснабжению здание не получится - в некоторых квартирах нет батарей - бывшие собственники забирали радиаторы с собой. К тому же велик риск, что при включении отопления трещины станут расширяться и может случиться непоправимое.

Отопление не подключить - некоторые жильцы, уезжая, забрали с собой батареи. Фото: пресс-служба администрации Ростова

- Надо понимать, что пятиэтажка треснула, в январе на объекте ввели режим ЧС, и дом подлежит сносу - это подтвердил суд. Квартиры в этом доме уже невозможно продать, - заметил первый заместитель главы администрации Ростова Юрий Овчинников. - Оценщики назвали хорошие цены: выкупная стоимость соответствует стоимости аналогичного неаварийного жилья на вторичном рынке.

Отремонтировать здание, по мнению экспертов, тоже нельзя, отметил замглавы и добавил, что капремонт – это компетенция не города, а регионального фонда.

- Мы пошли навстречу людям, нашли деньги на выплаты и расселяем пятиэтажку в первоочередном порядке, - продолжил Юрий Овчинников. - Тем, кому на время перечисления возмещения некуда переехать, мы предлагаем комфортные квартиры маневренного фонда в новых домах на Борисоглебской и Уланской улицах. Мы готовы предоставлять машины для переезда, помогать перевозить вещи.

Суд уже принял положительное решение по изъятию жилых помещений у первых двух неподписавших соглашение семей, и этот процесс продолжается.