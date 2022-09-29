Алексей Логвиненко: «К концу 2023 года в микрорайоне «Платовский» должны построить новую школу»

Алексей Логвиненко провел личный прием граждан. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

В Ростове к концу 2023 года будет достроена новая школа на 1340 мест в микрорайоне Платовский. Об этом в ходе личного приема рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко. Помимо строительства школы в Платовском ростовчан также волновали проблемы компенсационного озеленения, асфальтирования и ремонта дорог, а также установка светофоров в городе. По всем обращениям Алексей Логвиненко принял положительные решения.

НОВАЯ ШКОЛА ДЛЯ 1340 УЧЕНИКОВ

Потребность в появлении в новом микрорайоне города своего общеобразовательного учреждения уже назрела. В Платовском в настоящий момент проживает более 1400 школьников. И пока все они вынуждены ездить на учебу в школы №№ 19, 44 и 109.

- Дети возвращаются домой поздно, - рассказала на встрече с главой администрации города жительница улицы Художественной Оксана Мололкина. - Родители постоянно за них переживают. К тому же приходится тратить время на дорогу.

В свою очередь Алексей Логвиненко успокоил ростовчанку, пояснив, что средства на строительство объекта уже выделены из областного бюджета, а контракт со строителями уже подписан. Новая школа появится в микрорайоне к концу 2023 года.

- Мы понимали, что микрорайон будет расширяться, поэтому заблаговременно занялись решением вопроса со строительством школы в Платовском, - подчеркнул глава ростовской администрации. - В 2020 году был разработан проект, в 2021 году получено положительное заключение Госэкспертизы по проектной документации, но не было предусмотрено финансирование для начала строительства. Нас поддержал губернатор и помог с финансированием. К концу будущего года важный социальный объект должны построить.

По словам Алексея Логвиненко, строительство школы на 1340 мест обойдется в 1,5 миллиарда рублей. Муниципальный контракт с подрядной организацией был заключен еще 28 марта. В сотрудничестве с историческим парком «Россия – моя история» в учебном заведении будет организован интерактивный музей истории Донского края.

Ростовчане рассказали о необходимости строительства школы в микрорайоне Платовский. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

РЕМОНТ ПРОЕЗДОВ И КОМПЕНСАЦИОННОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Горожане, проживающие в домах № 31 и № 35 по улице Зорге, попросили главу администрации Ростова отремонтировать внутриквартальные проезды. По словам Алексея Логвиненко, эти дороги уже активно приводят в порядок. Так, 2 сентября был заключен контракт на работы, которые планируют завершить в октябре сразу по пятнадцати адресам.

Жители ЖК «Западная резиденция» рассказали о необходимости проведения компенсационного озеленения на улице 1-ой Ковровой, где все высаженные в начале мая текущего года 400 лип из-за жаркого лета не прижились.

- У нас есть требование - за посадками необходимо ухаживать до их полной приживаемости не менее трех лет, - уточнил Алексей Валентинович. - В связи с этим заказчику направлены письма о необходимости усилить уходные работы и на месте погибших растений посадить новые.

Засохшие саженцы на месте уже были убраны. До конца ноября подрядчик за внебюджетные средства должен высадить здесь более 350 молодых лип.

АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ДОРОГ И УСТАНОВКА СВЕТОФОРОВ

С проблемой асфальтирования местной дороги обратились жители улицы Лесной в Советском районе города. Как уточнил Алексей Логвиненко, здесь планируется обустроить проезжую часть с капитальным типом покрытия от улицы Литовской до улицы Алейникова. Деньги на выполнение этих работ, которые обойдутся в 11,6 миллиона рублей, были выделены еще в июле, контракт был заключен 25 июля. Объект планируют сдать в апреле 2023 года. Но перед подрядчиком поставлена задача завершить работы досрочно - до 10 ноября 2022 года.

Ремонт позволит вовлечь заасфальтированный участок в общую схему движения, перераспределить транспортные потоки на сложном перекрестке улица Доватора – улица Алейникова и разгрузить его. После реализации намеченных планов можно будет приступить к созданию регулируемого левого поворота на пересечении улице Литовской и улице Доватора с установкой светофора. Что позволит организовать дополнительный безопасный выезд из микрорайона «Соловьиная роща» без создания дополнительных помех для транспорта.

Организации дорожного движения касалось обращение горожан, которые попросили установить светофор на перекрестке рядом с домом по проспекту Ленина, 239. Сейчас здесь работает нерегулируемый пешеходный переход, и в 2021 году произошло три ДТП с наездом на пешеходов.

- Поможем решить и эту проблему, - успокоил заявительницу Алексей Логвиненко. - Электронный регулировщик появится на опасном перекрестке к концу ноября. Кроме того, обновим дорожную разметку, установим знаки, дополнительное освещение.

По словам главы администрации Ростова, денежные средства на эти цели есть, и они уже направлены Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения.