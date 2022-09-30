Традиционный конкурс «Клиника года – 2022» стартовал в Ростове-на-Дону

Фото: архив КП
В каких клиниках в Ростове-на-Дону делают самые сложные операции? В каком медицинском центре можно пройти полный чек-ап организма? Чем гордятся врачи и как они проводят свободное время? На эти и другие вопросы ответит проект «Клиника года – 2022».
Ежегодно в рамках проекта «Комсомольская правда» и медцентры-участники рассказывают, как найти своего врача и клинику, которым можно доверять. Цель проекта – чтобы как можно больше людей узнало о современной медицинской помощи, стандартах диагностики и безопасного лечения.
Голосование за лучшие клиники Ростова и области
Проект «Клиника года» стал одним из самых масштабных, и все большее число клиник и медицинских центров борются за право стать лучшими.
В голосовании в 2022 году примут участие медицинские центры и клиники самых разных профилей – многопрофильные центры, стоматологические и реабилитационные клиники, медико-психологические центры, инновационные центры флебологии и многие другие.
Определять лучших из лучших будут пациенты и посетители сайта KP.RU, а также радиослушатели радио «Комсомольская правда».
По каким критериям – подскажут номинации проекта «Клиника года - 2022»:
1. Новейшее оборудование, безупречный сервис и постоянное развитие
2. Современные технологии, высокий уровень сервиса и слаженная работа квалифицированного персонала
3. Высокие стандарты качества лечения, передовое оборудование и непрерывное развитие
4. Ультрасовременные методики лечения и протезирования, точная диагностика
5. Организация многоуровневой системы лечения и реабилитации
6. Высокотехнологичная медицинская помощь при самых разных заболеваниях
7. Доступность, профессионализм и качество медицинских услуг
8. Внедрение эффективных разработок и широкий спектр услуг
9. Инновационный подход к обеспечению качества диагностики и лечения
10. Высокоэффективные методики лечения и реабилитации
11. Высококвалифицированная помощь на основе принципов доказательной медицины
12. Уникальные возможности диагностики и телемедицины
13. Комплексный подход в лечении, диагностике и профилактике
14. Эффективное внедрение новых методов диагностики, лечения и реабилитации
15. Комплексное обслуживание и всесторонняя медицинская помощь пациентам
16. Высокое качество, надежность и доступность передовых технологий
17. Прогрессивные технологии и традиции
С Положением о проведении конкурса «Клиника года – 2022» можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.
Врач года
Традиционно мы продолжаем рубрику «Врач года», в рамках которой доктора расскажут о том, как выбрали свою профессию, чем они гордятся, как проводят свободное время и что любят читать, а также поделятся самыми интересными историями из своей медицинской практики. Это будут врачи самых разных специальностей – терапевты, хирурги, психологи, педиатры, гинекологи и многие другие.
Здоровые новости
В рубрике «Здоровые новости» для читателей сайта мы будем публиковать полезную информацию о лечении и профилактике различных заболеваний, интересные новости из сферы здравоохранения. Мы познакомим читателей с достижениями медицины нашего региона, расскажем об особенностях работы врачей и медицинских сотрудников, обсудим новейшие технологии и методы лечения.
Лайк-конкурс «Спасибо, Доктор!»
Впервые в рамках «Клиники года» мы запускаем лайк-конкурс «Спасибо, Доктор!» среди врачей – участников проекта. Доктора расскажут о своей работе и поделятся интересными историями, а посетители сайта поставят лайки за лучшие истории и фото врачей. Тройка победителей, набравших самое большое число лайков, получат призы в рамках итоговой церемонии награждения.
Партнеры проекта «Клиника года - 2022»
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Следить за ходом голосования и актуальными новостями из мира медицины можно в разделе «Клиника года-2022» и в эфире радио «Комсомольская правда» на частоте 89.8 FM.