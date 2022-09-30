Традиционный конкурс «Клиника года – 2022» стартовал в Ростове-на-Дону

Фото: архив КП

В каких клиниках в Ростове-на-Дону делают самые сложные операции? В каком медицинском центре можно пройти полный чек-ап организма? Чем гордятся врачи и как они проводят свободное время? На эти и другие вопросы ответит проект «Клиника года – 2022».

Ежегодно в рамках проекта «Комсомольская правда» и медцентры-участники рассказывают, как найти своего врача и клинику, которым можно доверять. Цель проекта – чтобы как можно больше людей узнало о современной медицинской помощи, стандартах диагностики и безопасного лечения.

Голосование за лучшие клиники Ростова и области

Проект «Клиника года» стал одним из самых масштабных, и все большее число клиник и медицинских центров борются за право стать лучшими.

В голосовании в 2022 году примут участие медицинские центры и клиники самых разных профилей – многопрофильные центры, стоматологические и реабилитационные клиники, медико-психологические центры, инновационные центры флебологии и многие другие.

Определять лучших из лучших будут пациенты и посетители сайта KP.RU, а также радиослушатели радио «Комсомольская правда».

По каким критериям – подскажут номинации проекта «Клиника года - 2022»:

1. Новейшее оборудование, безупречный сервис и постоянное развитие

2. Современные технологии, высокий уровень сервиса и слаженная работа квалифицированного персонала

3. Высокие стандарты качества лечения, передовое оборудование и непрерывное развитие

4. Ультрасовременные методики лечения и протезирования, точная диагностика

5. Организация многоуровневой системы лечения и реабилитации

6. Высокотехнологичная медицинская помощь при самых разных заболеваниях

7. Доступность, профессионализм и качество медицинских услуг

8. Внедрение эффективных разработок и широкий спектр услуг

9. Инновационный подход к обеспечению качества диагностики и лечения

10. Высокоэффективные методики лечения и реабилитации

11. Высококвалифицированная помощь на основе принципов доказательной медицины

12. Уникальные возможности диагностики и телемедицины

13. Комплексный подход в лечении, диагностике и профилактике

14. Эффективное внедрение новых методов диагностики, лечения и реабилитации

15. Комплексное обслуживание и всесторонняя медицинская помощь пациентам

16. Высокое качество, надежность и доступность передовых технологий

17. Прогрессивные технологии и традиции

С Положением о проведении конкурса «Клиника года – 2022» можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

Врач года

Традиционно мы продолжаем рубрику «Врач года», в рамках которой доктора расскажут о том, как выбрали свою профессию, чем они гордятся, как проводят свободное время и что любят читать, а также поделятся самыми интересными историями из своей медицинской практики. Это будут врачи самых разных специальностей – терапевты, хирурги, психологи, педиатры, гинекологи и многие другие.

Здоровые новости

В рубрике «Здоровые новости» для читателей сайта мы будем публиковать полезную информацию о лечении и профилактике различных заболеваний, интересные новости из сферы здравоохранения. Мы познакомим читателей с достижениями медицины нашего региона, расскажем об особенностях работы врачей и медицинских сотрудников, обсудим новейшие технологии и методы лечения.

Лайк-конкурс «Спасибо, Доктор!»

Впервые в рамках «Клиники года» мы запускаем лайк-конкурс «Спасибо, Доктор!» среди врачей – участников проекта. Доктора расскажут о своей работе и поделятся интересными историями, а посетители сайта поставят лайки за лучшие истории и фото врачей. Тройка победителей, набравших самое большое число лайков, получат призы в рамках итоговой церемонии награждения.

Партнеры проекта «Клиника года - 2022»

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Следить за ходом голосования и актуальными новостями из мира медицины можно в разделе «Клиника года-2022» и в эфире радио «Комсомольская правда» на частоте 89.8 FM.