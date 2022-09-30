Максим Провоторов: «Медицина для меня – это служение людям и возможность заниматься любимым делом»

Фото: из архива Максима Провоторова

Провоторов Максим Евгеньевич – заведующий онкологическим отделением хирургических методов лечения, хирург-маммолог, онколог ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» г. Ростова-на-Дону, главный внештатный онколог СКДЗ, кандидат медицинских наук. Более 11 лет он проводит сложнейшие операции и спасает жизни людей. Доктор не только защитил кандидатскую диссертацию, но и получил два патента на изобретения.

Ростовский государственный медицинский университет Максим Евгеньевич окончил в 2012 году. Ординатуру по курсу «Хирургия» он проходил на базе Кабардино-Балкарского государственного университет им Х.М. Бербекова в 2012-2014 годах. Также прошел первичную специализацию по курсам «Онкология» и «Ультразвуковая диагностика». А в 2022 году окончил ординатуру по пластической хирургии на базе Ростовского государственного медицинского университета.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

В 2019 году Максим Евгеньевич защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пути оптимизации и сравнительные результаты хирургического лечение при операциях на ободочной и прямой кишке открытого и лапароскопического доступа».

В 2013 году получил патент на изобретение «Способ комбинированного лечения рака прямой кишки» и в 2014г патент на изобретение «Способ профилактики несостоятельности аппаратного колоректального анастомоза».

Неоднократно получал благодарность за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие здравоохранения и охрану здоровья населения Ростовской области и за проявленную инициативу в труде, освоение новых методов диагностики и лечения работников железнодорожного транспорта.

Фото: из архива Максима Провоторова

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Максим Евгеньевич, что для Вас медицина?

- Медицина для меня – это служение людям. Это возможность заниматься любимым делом, радоваться положительной динамике выздоровления пациента. Также это хорошая возможность внести вклад в научную деятельность.

Как Вы стали хирургом?

- Об этой профессии я мечтал со школьных лет. После окончания школы я поступил в Шахтинское медицинское училище им Г.В. Кузнецовой, где моя любовь к медицине была поддержана уникальными преподавателями. Там я не только учился, но еще участвовал в кружках и научной деятельности. Первичные хирургические знания нам подарила высококлассный специалист, хирург Советской школы Космачева Валентина Васильевна.

Именно благодаря нашим преподавателям я стал учиться осознанно, с пониманием, а затем поступил в медицинский университет.

У меня было много практики в БСМП №1 г Шахты, где под наставничеством Тюленева Сергея Николаевича я присутствовал на операциях, участвовал в уходе за хирургическими больными. Затем я попал в Железнодорожную больницу к профессору Хитарьяну Александру Георгиевичу, который и стал моим УЧИТЕЛЕМ, а в дальнейшем и руководителем.

Каким Вы были студентом?

- Наверное, очень ответственным. И училище, и университет я окончил на «отлично». Но и «шишек» успел набить прилично, ведь объем информации в школе и училище сильно отличается.

Что для Вас самое интересное в работе?

- Работа руками. Возможность внедрять что-то. Мыслить и придумывать. Работать с той базой знаний и умений, которую ты имеешь.

Расскажите самый запоминающийся случай из практики

- Это случилось еще в мои студенческие годы. Я был ассистентом на операции. Пациент поступил с опухолью поперечного отдела ободочной кишки, которая прорастала в поджелудочную железу, был вовлечен желудок и двенадцатиперстная кишка. Операция заключалась в удалении части поджелудочной железы, части желудка, двенадцатиперстной и ободочной кишки, селезенки. Операция длилась 10 часов. Все закончилось благополучно.

Кто Ваши пациенты?

- В основном это женщины репродуктивного возраста.

Какой самый частый вопрос от пациентов?

- Это не больно?

Что бы Вы сказали пациентам, которые к Вам не пришли?

- Не нужно откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня.

Как Вы проводите свободное время?

- В свободное время я много читаю, всегда стараюсь проводить время с семьей и детьми. Люблю играть на барабанах, слушать рок-музыку. Один из моих любимых фильмов - «Иван Васильевич меняет профессию».

Ваши планы на будущее?

- Они просты. Это усовершенствование своих навыков. Обмен опытом с коллегами, посещение тематических конференций.

Какие бы три желания Вы загадали золотой рыбке?

- Собственно, только одно - чтобы дети не болели и не умирали.

Ваше кредо?

- Ничего не бояться.

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