В Ростовской области таксист отвез 14-летнюю Джульетту не к Ромео, а в отделение полиции

Будучи человеком порядочным, таксист отвез малолетнюю пассажирку в отделение полиции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девочки-подростки в Ростовской области сбегают от своих родителей гораздо чаще, чем молодые люди, рассказал начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Ростовской области Виталий Иванов.

В свою очередь его коллега, начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Ростовской области Денис Стрижев привел в пример одну поучительную историю.

ДЖУЛЬЕТТА СБЕЖАЛА К РОМЕО

Однажды девочка 14 лет, проживающая в одном из крупных городов донского региона, решила уйти от своих родителей к молодому человеку, не сказав им ни слова. Скорее всего, имела место быть ссора между «предками» и их непокорной дочерью.

Девочка познакомилась с молодым человеком из другого региона страны в Интернете. После очередных выяснений отношений с родителями она собрала кое-какие вещи и, недолго думая, вызвала такси. Заплатив таксисту деньги из своих карманных расходов, ринулась навстречу судьбе...

Чаще всего девочки сбегают к своим молодым людям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дорога была неблизкая. Во время поездки девочка разоткровенничалась с водителем такси. Он, будучи человеком порядочным, выслушал все молча и, проезжая мимо очередного населенного пункта, заехал в местный отдел полиции.

- Выясни сначала здесь все отношения, а потом уже можешь ехать к своему молодому человеку, - предложил тогда таксист малолетней пассажирке.

Естественно, подростка из отделения уже не выпустили. Более того — туда вызвали ее родителей. В результате незадачливая искательница приключений была возвращена обратно. Джульетте было не суждено встретиться с Ромео.

ТАКСИСТЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

- Но был и другой случай, не такой позитивный, - вспомнил Виталий Иванов. - Как-то такая же девочка уехала на такси с своему возлюбленному в другой регион. И таксист, на этот раз, взяв с нее круглую сумму, довез до места назначения.

Позже выяснилось, что эта школьница без спроса взяла деньги у своей бабушки, которая копила их «на черный день». И к тому моменту как несовершеннолетнюю задержали, вся сумма уже «улетела». Так что любимая бабуля осталась без средств к существованию.

ОБИЖАЮТСЯ, КОГДА ОТНИМАЮТ ТЕЛЕФОН

Вопреки общественному мнению, дети уходят не только из неблагополучных семей. Семья внешне может быть вполне благопристойной и даже обеспеченной. И тогда чаще всего поводом уйти из дома становится конфликт, в основе которого лежит отсутствие взаимопонимания с родителями.

- Число зарегистрированных случаев самовольных уходов детей в 2021 году составило 412, а в 2020 году – 384, - привел цифры подполковник полиции Денис Стрижев. - В течение восьми месяцев 2022 года из дома в Ростовской области ушел 231 ребенок. Практически каждый день фиксируется 2-3 ухода несовершеннолетних. В летний период времени этот показатель намного выше

Как рассказывают специалисты, очень часто решение уйти из дома принимают девочки — намного чаще, чем мальчики. Прежде всего, это связано с желанием начать личную жизнь, быть самостоятельнее.

Ребенок сильно переживает, когда у него отнимают сотовый телефон. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также распространенной причиной ухода от родителей являются ссоры из-за мобильных телефонов. Ведь для несовершеннолетних гаджеты — это часть их жизни. Там содержится вся переписка ребенка с его друзьями, одноклассниками, группы, чаты... И когда родители сначала дарят своему чаду эти смартфоны, а потом забирают, то они наносят ребенку непоправимую рану. В этот момент в знак протеста ребенок как раз и может обидеться, разозлиться и уйти к своим друзьям.

ИЩУТ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ МЕССЕДЖЕРЫ

Традиционно подростковый возраст считается трудным периодом, когда подросток, несмотря на внешнюю браваду, грубость и агрессивность, на самом деле крайне раним и беззащитен. Нужно прислушиваться к своим детям, интересоваться, в каких группах и интернет-сообществах они «сидят», какими мессенджерами пользуются, советуют эксперты.

По их словам, в случае ухода ребенка, прежде всего, полиция ищет его через эти чаты: узнают, с кем ушедший переписывался, куда собирался пойти или поехать. Благодаря использованию этих средств коммуникации стражи порядка зачастую устанавливают местонахождение ребенка в течение первых суток. Если же его не удается найти быстро, тогда в ход идут ориентировки, дача показаний родственниками и школьными педагогами.

Однако, чтобы не пришлось ребенка искать, нужно внимательнее к нему относиться, замечают правоохранители. Непонимание причин изменений, происходящих с детьми, приводит родителей к стремлению сохранить жесткий контроль и власть над ними или «повернуть назад их развитие».

Часто родители бывают слишком строгими по отношению к своим детям. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ведь под угрозой неизвестного родители отвергают новые качества подростка и желают вернуть старые, детские: послушание, подчинение и другие. И тогда уход из дома становится для них единственной возможностью выразить свой протест.

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