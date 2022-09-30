В Ростове назвали угрозы для качественного теплоснабжения горожан в зимний период

Фото: предоставлено пресс-службой «РТС»

Залогом надежного теплоснабжения жителей Ростова-на-Дону в зимний период является своевременное проведение работ в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба «Ростовских тепловых сетей».

КАК НАДО ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ

В соответствии с Постановлением от 13.05.2022 № 460 «О подготовке городского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов», на основании ФЗ-190 от 27.07.2010 «О теплоснабжении», приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и собственники нежилых помещений обязаны проводить ряд регламентных работ в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры донской столицы к эксплуатации в отопительном периоде 2022-2023 годов.

В число необходимых к проведению управляющими компаниями работ входят промывка системы теплопотребления; ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов; гидравлическая опрессовка системы теплопотребления; проверка установки ограничительных устройств соответствию договорным; проверка исправности узлов учета тепловой энергии и контрольно-измерительных приборов и проверка наличия и состояния изоляции трубопроводов.

ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ПОДАЧЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Однако, по данным теплоснабжающей компании, недобросовестные управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и собственники нежилых помещений умышленно затягивают сроки выполнения регламентных работ и предъявления их к сдаче.

- В основном причинами этого являются сознательные нарушения в виде увеличения диаметров ограничительных устройств, нарушение пломб, несоответствие установленного оборудования проектному, уничтожение архива данных с тепловычислителя и прочие противоправные действия, — поясняют специалисты. - Превышение нормативных потреблений тепловой энергии и теплоносителя при отсутствии прибора учета, несанкционированные сливы, отсутствие тепловой изоляции трубопроводов, негерметизация тепловых вводов приводят к образованию сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя, залитию подвальных помещений, порче имущества жильцов. Данные нарушения влекут колоссальные убытки для компании.

По данным ООО «РТС», порядка 60% узлов учета, установленных на объектах потребителей, не соответствует действующим требованиям законодательства и нормативным актам в сфере теплоснабжения. Обслуживание управляющими компаниями узлов учета теплоэнергии производится некачественно и в некоторых случаях халатно. Из-за чего возникает погрешность в работе средства измерения и отражается на достоверности коммерческого учета и расхождении фактического потребления и зафиксированного узлом учета.

Фото: предоставлено пресс-службой «РТС»

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИКАЮТ НАРУШЕНИЯ

- Из-за несоблюдения УК, ТСЖ, ЖСК температурного графика, указанного в договоре теплоснабжения, отказа от переустановки сужающих устройств в период отопительного сезона 2021-2022, на тепловых сетях компании зафиксировано большое количество нарушений гидравлического и температурных режимов, - сообщают в «РТС». - В результате чего происходит разрегулировка тепловой сети.

По этой причине у близких к теплоисточнику домах наблюдается превышение температуры обратной сетевой воды по сравнению со значением, указанным в температурном графике. Это приводит к перегревам системы теплопотребления.

А у наиболее отдаленных домов, наоборот, от теплоисточника не обеспечивается достаточный расход теплоносителя через отопительные установки, вследствие чего наблюдается недогрев воды. В свою очередь, это влечет за собой жалобы в адрес ресурсоснабжающей компании со стороны жителей города с требованием произведения перерасчета.

Фото: предоставлено пресс-службой «РТС»

Чтобы подобных ситуаций не возникало, «Ростовские тепловые сети» призывают к обоюдному соблюдению сторонами договорных обязательств и действующего законодательства на благо Ростова и его жителей.

А также специалисты напоминают жителям многоквартирных домов о необходимости своевременно оплачивать квитанции. Важно помнить, что долги за горячую воду и отопление увеличивают кредитную нагрузку на ресурсоснабжающее предприятие и мешает проведению большего количества реконструкций тепловых сетей, ставя под угрозу надежное и качественное теплоснабжение в зимний период.