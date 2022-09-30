Продавец салона связи в Ростове рассказала о взлете популярности примитивных гаджетов

Все чаще покупатели просят продать кнопочные телефоны без интернета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Салоны сотовой связи в Ростове увеличили продажи кнопочных телефонов с начала проведения частичной мобилизации в России. Сотрудник ростовского магазина связи рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», сколько в день продают самых простых телефонов, а также оценила их качество.

ВМЕСТО КРУТЫХ СМАРТФОНОВ - КНОПКИ

Покупательская активность ростовчан мужского пола за последнюю неделю резко сдвинулась с приобретения дорогостоящих смартфонов на покупку самых дешевых обычных кнопочных телефонов — без интернета, приложений и функции определения местоположения. Другие телефоны взять с собой на военную службу мобилизованные граждане просто не смогут — нельзя по правилам. А связь с близкими поддерживать нужно.

- Я не вела отдельную статистику, но смартфоны у нас сейчас не пользуются такой популярностью, как раньше, - отмечает сотрудник одного их ростовских салонов связи. - А вот кнопочные телефоны раньше вообще никого не интересовали — мы продавали их 1-2 в неделю. Сейчас же в день покупают по 5-6 таких телефонов. Это для этой категории очень много. Их в таком количестве обычно не берут.

По словам специалиста, спросом также в ее магазине пользуются и пауэрбанки для телефонов. Также, отмечает продавец, с собой на военную службу разрешают брать квадракоптеры и приборы ночного видения, но без функции определения местоположения и интернета.

КНОПОЧНЫЕ ДОЛЬШЕ НЕ РАЗРЯЖАЮТСЯ

По мнению специалиста магазина, кнопочные телефоны, в отличие от смартфонов, дольше не разряжаются и могут держать заряд в течение нескольких дней. Также кнопочный телефон более «неубиваемый».

По словам специалиста, все новые модели кнопочных телефонов делаются из пластика, и вид у них дешевый. Цена таких моделей колеблется от 600 рублей.

Как считает продавец, все кнопочные телефоны в Ростове сейчас поступают из запасов, которые раньше спросом особо не пользовались. Запасы эти есть, и цены пока остаются прежними.

Напомним, ранее сообщалось, что с началом частичной мобилизации в РФ с полок ростовских военторгов стали скупать берцы и рюкзаки. Спросом стали пользоваться карематы, пенки и сидушки. Получившие повестку ростовчане покупают камуфлированные костюмы и зимние куртки, хотя мобилизованным выдаются они в пункте сбора.

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