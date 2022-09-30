Супруги из Ростова хотели через аптеки продать 23 килограмма лекарств с наркотиками

Сотрудники полиции нагрянули к злоумышленницы прямо домой. Фото: скриншот с видео ГУ МВД

В Ростове 47-летняя женщина решила «сколотить» капитал криминальным способом. Она придумала хитрую схему, в которую вовлекла 49-летнего мужа и 23-летнюю приятельницу, рассказали в донском главке.

ЗАПАСЛИСЬ ТОВАРОМ ВПРОК

По версии следствия, дончанка зарегистрировала на подставных лиц три аптеки, через которые собиралась продавать наркосодержащие препараты без рецептов.

Опасными лекарствами злоумышленники запаслись впрок. Так, коробками с таблетками и каплями были забита их квартира, гараж и машины.

Но до покупателя продукция не дошла. Преступным планам помешали силовики. Они нагрянули с обысками прямо домой к подозреваемым.

МОГУТ СЕСТЬ В ТЮРЬМУ НА ВОСЕМЬ ЛЕТ

- Изъято 23,5 килограмма сильнодействующих препаратов, общая стоимость которых на теневом рынке составила бы более пяти миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В отношении подозреваемых завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

На время расследования мужа и жену поместили в СИЗО, а их 23-летней соучастнице избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Если суд признает вину подозреваемых, они могут сесть в тюрьму на срок до восьми лет.

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