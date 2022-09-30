"Особенные дети" - тоже победители: футбольная команда из юных ростовчан с ментальными заболеваниями отправляется в Сочи на "Специальную олимпиаду"

Вскоре ребята примут участие в специальной олимпиаде, которая пройдет в Сочи. Фото: официальный телеграм-канал Павла Кузьмина

В Ростове большое внимание уделяют семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Одно из направлений работы с ребятами, у которых есть ментальные нарушения, - адаптивный спорт. К слову, в донской столице вот уже два года работает футбольная секция для детей-инвалидов.

Она была открыта в рамках проекта «Единой России» «Особенное детство» при поддержке депутата гордумы донской столицы Павла Кузьмина.

Юные спортсмены обрадовались новой форме. Фото: официальный телеграм-канал Павла Кузьмина

«ДЛЯ НАС ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ РЕБЯТА РАЗВИВАЛИСЬ»

На тренировки в среднюю школу №5 ходят более 40 детей с разными диагнозами, в том числе такими, как аутизм, синдром Дауна, ДЦП.

Кстати, секцию адаптивного футбола посещают не только юные ростовчане. Как рассказал тренер Вадим Дуравкин, на занятия приезжают ребята из Аксая, Новочеркасска и даже Таганрога.

- Нам важно задействовать как можно больше ребят. Пускай у кого-то лучше получается, у кого-то – хуже, но мы никому не отказываем. Мы не смотрим на то, кто где живет. Для нас главное, чтобы ребята развивались, социализировались, - подчеркнул Вадим Дуравкин.

Футбол помогает ребятам социализироваться. Фото: предоставлено Вадимом Дуравкиным

К слову, несмотря на то, что команда совсем молодая, у нее уже есть успехи. Причем, не только спортивные.

По словам и тренера, и родителей «особенных» деток, ребята, приобщившись к спорту, стали более социализированными, общительными, у них улучшилась координация.

Кстати, впереди у юных спортсменов важное событие – специальная олимпиада в Сочи!

«ЭТИ РЕБЯТА – УЖЕ ПОБЕДИТЕЛИ»

Перед поездкой ребят из команды «Комета», их родителей и наставника пригласили в региональную приемную партии «Единая Россия». Здесь мальчишкам и девчонкам вручили новую спортивную форму.

- Наблюдаю за вами иногда в социальных сетях, иногда – в живую. Вижу, как за время работы секции детки окрепли, подружились друг с другом, стали одной командой.

В преддверии специальной олимпиады, на которой вы будете представлять не просто «Комету», но и Ростов, мы приготовили для вас форму с логотипами клуба и с названием родного города, - обратился Павел Кузьмин к ребятам.

А еще он пожелал мальчишкам и девчонкам успехов и напомнил, что главное не победа, а участие!

В секции занимается 40 человек. Фото: предоставлено Вадимом Дуравкиным

В свою очередь, тренер Вадим Дуравкин поблагодарил Павла Кузьмина.

- Без вашей поддержки наша секция не смогла бы существовать в таком виде, в каком она сейчас. Скоро мы едем на соревнования в Сочи, затем – на состязание в Питер. А в январе планируем отправиться в Казань на международные соревнования. И хочу сказать, место, действительно, не главное. Для меня эти ребята – уже победители, - улыбнулся Вадим Дуравкин.