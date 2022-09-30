В преддверии Дня учителя Алексей Логвиненко наградил ростовских педагогов

В преддверии Дня учителя педагоги получили заслуженные награды. Фото: пресс-служба администрации

В начале октября ростовчане, как и жители всей России, будут отмечать День учителя. Этот праздник важен для всех, ведь каждый из нас когда-то был учеником и благодаря знаниям, таланту и терпению учителей стал тем, кем он есть. К учителю во все времена идут за знаниями, помощью и советом. Учителя всегда были и остаются носителями культуры, а школы — очагами знаний. Поэтому в пятницу, 30 сентября, в преддверии Дня учителя лучших педагогов донской столицы чествовали на сцене театра им. М. Горького. Свои награды учителя получили из рук главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ РОСТОВСКИХ ПЕДАГОГОВ ИЗВЕСТЕН НА ВСЮ СТРАНУ

Сегодня в донской столице трудятся более десяти тысяч педагогов: именно на их плечах лежит забота по обучению более чем 124 тысяч ребят. Профессионализм и талант ростовских педагогов известен на всю страну. Так, 52 из них были удостоены государственных наград, а 27 носят почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Шесть учителей из Ростова-на-Дону победили в конкурсе лучших учителей России и стали лауреатами премии президента РФ. С завидной регулярностью ростовские педагоги побеждают во Всероссийском конкурсе «Учитель года», получая знаменитые статуэтки в виде хрустальных пеликанов.

А в этом году в донской столице был учрежден свой знак отличия «За заслуги в области образования»: его будут вручать педагогам, воспитателям и директорам школ, достигших высоких результатов в своей работе — обучении и воспитании ростовских детей и подростков.

Алексей Валентинович поздравил ростовских учителей и вручил им заслуженные награды. Благодарственные письма главы администрации города под громкие аплодисменты коллег получили Лидия Гуртовая, Маргарита Ефимова, Наталья Клепка, Екатерина Карнаухова, Елена Полежаева, Ирина Суляева, Семен Цацак и Елена Черевкова.

РЯДЫ ПОПОЛНИЛИ 300 МОЛОДЫХ УЧИТЕЛЕЙ

Во все времена к педагогам предъявляются самые высокие требования. Учитель — это не только профессионально грамотный специалист, он не только должен владеть самыми новыми средствами и методиками обучения, но и найти подход к каждому ребенку, уметь дать ответ детям на актуальные вопросы о жизни здесь и сейчас — осознавать суть глубоких перемен, происходящих в обществе.

- В эти непростые времена наши учителя приняли в свою педагогическую семью 40 учителей из Донецкой и Луганской народных республик. Это еще раз доказывает наше единение и желание быть вместе, - заметил глава администрации города.

В педагогическое сообщество Ростова-на-Дону влились новые кадры — из молодого поколения, которое с нынешними школьниками на одной волне. Уже месяц как в ростовских школах начали работать 300 молодых учителей. Алексей Логвиненко выразил уверенность, что они привнесут новые веяния и современные форматы в учебный процесс.

- Дорогие педагоги! Спасибо за вашу активную гражданскую позицию, высокий профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих свершений и новых достижений, - поздравил ростовских учителей Алексей Валентинович.