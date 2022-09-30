«Давайте жить дружно!»: ростовские специалисты рассказали о правилах безопасности и поведения в Интернете

Для того, чтобы не стать жертвой кибермошенников, нужно знать несколько правил о том, как защитить себя в Интернете. Фото: Олег УКЛАДОВ

В России 30 сентября ежегодно отмечают День Интернета. Кроме огромной пользы, которая позволяет каждому побывать на бесконечном числе сайтов, человечество уже в конце прошлого столетия столкнулось с киберпреступностью. На сегодня к ней добавилась проблема кибербулинга и отсутствия цифрового этикета.

БЕЗОПАСНОСТЬ — ЭТО ГЛАВНОЕ

По данным одного из исследований, 50% россиян изменили пароли по умолчанию на роутере, 61% проверяют обновления раз в год или реже. Достаточно ли этого для безопасности? Для того, чтобы не стать жертвой кибермошенников, нужно знать несколько правил о том, как защитить себя в Интернете.

Основные способы защиты заключаются в надежном пароле, использовании отдельных паролей для каждого сетевого аккаунта, актуальный антивирус, многофакторная аутентификация, защита беспроводных сетей, запрет на установку сомнительного ПО и система родительского контроля на устройстве.

- И все же, если вы обнаружили какую-то проблему, связанную с защитой информации, идентифицируйте ее и убедитесь, что это взлом. Для этого при возможности привлекайте специалистов информационной безопасности или ответственных лиц, — посоветовал заведующий кафедрой безопасности информационных технологий Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Евгений Абрамов. - До момента их подключения к решению проблемы ни в коем случае не запускайте антивирусные программы и лечебные утилиты самостоятельно, не пытайтесь самостоятельно удалить вирус, не форматируйте жесткий диск, не переустанавливайте операционную систему, не выключайте компьютер. Отключите устройство от сети организации, чтобы остановить распространение и утечку данных, не выключая само устройство, зафиксируйте факт инцидента – дату и время, и самое главное - позовите на помощь специалистов по кибербезопасности.

Например, в социальной сети «ВКонтакте» есть система обратной связи, где можно пожаловаться на публикацию с нежелательным содержанием и присвоить категорию «спам», «оскорбление», «материал для взрослых», «пропаганда наркотиков», «детская порнография», «насилие/экстремизм» и так далее. На ресурс, где нет системы обратной связи, можно пожаловаться в Роскомнадзор: для этого необходимо заполнить форму на сайте https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question. После получения уведомления от Роскомнадзора оператор связи или провайдер хостинга обязаны удалить противоречащий закону материал.

ВЕЖЛИВОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Вежливым быть нужно не только лицом к лицу, но и на просторах Сети. В первую очередь нужно уважительно относиться к партнеру по переписке. Для этого нужно соблюдать несколько правил: не писать ночью, не использовать «капс лок» в сообщениях, в общих чатах быть внимательнее при отправке сообщений, чтобы не перепутать с личным. Также смайлики и эмодзи допустимы в дружеском общении, но в деловой переписке – это табу. Еще один совет — соблюдать грамматику и пунктуацию: правильное написание текстов поможет верно донести мысли до собеседника.

- Перед отправкой письма по электронной почте или сообщения в мессенджере проверьте свой текст - автозамена часто вносит сумбур в переписку. Говоря об общении по телефону, помните о конфиденциальности: чтобы окружающие не стали невольными слушателями ваших разговоров, следует отойти от них минимум на три метра, что в закрытом помещении или в общественном транспорте сделать практически невозможно, — проинструктировала кандидат социологических наук, доцент кафедры отраслевой и прикладной социологии Института социологии и регионоведения Дарья Гугуева. - Также помните, что существуют места, в которых телефоном пользоваться не принято – это больница, библиотека, театр, публичные мероприятия. Отдельно скажу о наушниках, которые в первую очередь предназначены для того, чтобы слушать музыку, не мешая окружающим. А когда люди используют их для разговора по телефону - часто повышают голос, в связи с тем, что наушники подавляют окружающие шумы. Повышенные тона привлекают к себе еще больше внимания окружающих и о конфиденциальности не может быть и речи

При этом, всегда нужно помнить, что в обществе каждый должен быть внимательным и дружелюбным, следовательно, не причинять дискомфорт и неудобства окружающим. Этими же правилами стоит пользоваться и в Интернете.

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