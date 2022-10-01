В Ростове свой юбилей отметил детский центр онкологии и гематологии

За долгие годы работы в учреждении помощь получили около 2,5 тысячи ребят. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону детский центр онкологии и гематологии областной детской клинической больницы отметил сой юбилей. На протяжении 30 лет медицинское учреждение оказывает помощь пациентам. Донской регион - один из первых в стране по внедрению современных и прорывных технологий в лечении рака у детей.

Медицинский центр был построен в 1992 году, когда детская смертность от онкологии была запредельно высокой, а выживаемость составляла всего 5 процентов. За долгие годы работы в учреждении помощь получили около 2,5 тысячи ребят, у которых были злокачественные опухоли. Медики используют все современные протоколы лечения. Каждый юный пациент получает индивидуальный подход и квалифицированную помощь. Ребята выздоравливают в более чем 80 процентах случаев.

- Новые возможности в терапии больных с ранее смертельными заболеваниями привели к тому, что большинство детей излечились, возвратились к активной жизни, учатся, работают и имеют здоровых детей и даже внуков, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков.

Сегодня идет строительство детского хирургического комплекса. В нем будет 405 коек, из которых 280 – новых, детского хирургического центра инновационных технологий, еще 125 перенесут из существующего корпуса областной больницы. В новом здании будет отделение функциональной диагностики, аптека, лаборатория, а также гостиница для временного пребывания родителей.

Уже в 2024 году планируется принять первых пациентов, после окончания строительно-монтажных работ, оформления необходимых документов и наладки оборудования.

- С введением в строй центра инновационных технологий станет доступен такой сложнейший вид медицинской помощи как пересадка костного мозга. В больнице будет обеспечен завершенный цикл противоопухолевых программ, как это сегодня делается, например, в федеральном центре имени Дмитрия Рогачева, - подытожил Андрей Пучков.