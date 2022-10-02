Сотни домов в разных районах Ростова останутся без света. Фото: Алексей ФОКИН

Стал известен график отключения электричества в Ростове-на-Дону на неделю 3 — 7 октября. Полный график отключений сообщает «Донэнерго». В ближайшую пятидневку без света на время профилактических работ энергетиков дабы обезопасить сети от аварийных отключений останутся сотни ростовских домов. Проверьте, есть ли в списке ваш дом или офис.

ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА, 3 — 7 ОКТЯБРЯ

Всю неделю с 9.00 до 16.00 подачу электроэнергии прекратят по улицам 2-я Пролетарская, 70–84 и 91–115, 45-я Линия, 31–37, 47-я Линия, 1–27 и 2–14, 49-я Линия, 2–24 и 1–35, Кизитериновская Балка, 1 и 2-я Левая, 1–15 и 2–22, в переулках Балканский, 1–31, 113 и 2–40, и Кирилловский, 1–15 и 2–14.

С 9.00 до 17.00 света не будет по улицам Кузнечная, 161–271 и 240–242, Портовая, 366, Судостроительная, 38–40, 34, 60 и 41–43, и в переулке Аэроклубовский, 38–52 и 41–47.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ

С 9.00 до 17.00 света не будет по улицам Пестеля, 3–53 и 4–52, Бондаренко, 3–9 и 2–8, Маркова, 8–24, Дундича, 26–62 и 23–67, Конституционная, 66–84 и 63–101, 20 лет Октября, 72–114 и 81–125, Кемеровская, 70–114 и 65–109, Калужская, 82–96 и 103–127, Глинки, 98–120 и 95–119, Мурманская, 96–126 и 91–117, Камская, 92–118 и 101–127, Волжская, 110–138 и 101–127, Брестская, 2–36, Карбышева, 30–42, 1-я Грамши, 15–39 и 30–60, 2-я Грамши, 57–91 и 54–72, Гончарова, 26–38 и 29–39, Можайская, 35–47, 1-я Баррикадная, 36, в переулках Ковалева, 5–11 и 2–12, и Медный, 8, на улицах Русская, 9–19 и 32–74, Токарная, 29–31, 44–70, 80/6, 82/3 2/3.

С 9.00 до 18.00 без электричества останутся адреса по улицам Ченцова, 37–69, 6-я Линия, 58, 10-я Линия, 85 и 92, 14-я Линия, 64–78, Станиславского, 241/54 и в переулке Грибоедовский, 6.

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

С 9.00 до 16.00 без света придется побыть в домах по улицам Черепахина, 149–185 и 128–154, в переулках Гвардейский, 54–60, и Доломановский, 83–91 и 86–92.

С 9.00 до 17.00 — в переулке Аэроклубовский, 57–63, 15–29, 30 и 38–50, по улицам 2-я Володарского, 188/1, 192/2, 309–325, 237, 255–273 и 289, Кузнечная, 161–271 и 168–246, Магнитогорская, 77–85, 99 и 132–174, в переулке Коржушко, 1–19,2, 8 и 18, на улице Судостроительная, 74–90, в переулке Ярошенко, 4, 12–14 и 7–17, по улицам Войкова, 22–40, 48 и 51–105, Портовая, 477, 481–495 и 336–422, в переулке 3-й Поселковый, 25–31, на улицах Сейнерная, 2–58 и 13–37, Судостроительная, 7–29, 18–48 и 41–43, Циолковского, 75–79, Петрашевского, 14/27, 16–34, 29/57 и 65–83, на проспекте Стачки, 11/14 и 13–15, а также в переулке Музыкальный, 29/57.

С 9.00 до 18.00 отключения ждут адреса по улицам Лесозащитная, 37–83 и 42–94, Архангельская, 27–29 и 28–30, Днепропетровская, 67–69 и 20–28, Богураева, 1–9 и 2–22, Брестская, 17–33 и 52–74, Брянская, 15–41 и 14–44, Панфиловцев, 2–34, в переулках Иркутский, 21–25 и 30–32, Астраханский, 31–33 и 32–34, Одесский проезд, 1–21 и 2–22, Керченский, 13–37 и 14–38, Сочинский, 13–43 и 14–52, и Туапсинский, 29–47.

ВТОРНИК И СРЕДА, 4 — 5 ОКТЯБРЯ

С 9.00 до 17.00 света не будет на улицах Гайдара, 1–10, 13–17 и 28–36, Возрождения, 15–25 и 10–24, Красногвардейская, 53–79, 52–82, 88–112 и 83–109, в переулке Комиссаровский, 1–5 и 2–4, по улицам Самойловская, 15–39 и 26–34, Карла Либкнехта, 1–2, Красных Партизан, 1–79 и 2–78, в переулке Валдайский, 1–45 и 2–32, на улицах Краеведческая, 1–7 и 2–62, Кржижановского, 301–405 и 292–356, а также в переулке Цусимский 1–65 и 2–62.

ВТОРНИК-ПЯТНИЦА, 4 — 7 ОКТЯБРЯ

с 9.00 до 17.00 отключения ждут дома в переулках Декабристов, 1–15 и 2–20, и Осовиахимовский, 1–7 и 2–8, на улице Перекопская, 1–19 и 2–22, в переулке Самошкина, 1–29 и 10–38, на улице Портовая, 87–97, в переулках Рабочий Тупик, 1–15 и 2–14, Новосибирский, 1–25 и 2–26, Маратовский, 2–6 и 3.

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

С 9.00 до 13.00 подачу электричества прекратят в домах по улице Суворова, 45–47.

С 9.00 до 17.00 отключения запланированы на проспекте Коммунистический, 33/3, по улицам 2-я Краснодарская, 82, 82/1, 82/2, 84 и 84/2, 2-я Володарского, 1–29 и 2–16, Днепростроевская, 1–47 и 2–58, в переулке Житомирский, 1–39 и 2–38, по улице Загорская, 23–25 и 40–48, в переулке Музыкальный, 1–27 и 2–28, и на улице Портовая, 80/2, 104–106, 104а и 82.

С 9.00 до 18.00 свет выключат в домах по проспекту 40 лет Победы, 308/2, 312а, 314, 314/1, 314/2, 314/3 и 316/1.

С 13.00 до 16.00 света не будет на улице Красноводская, 1–9, в переулках Уфимский, 11–19 и 12–20, Автобусный, 10–20, Таманский, 9–21, и на улице Нансена, 136–144.

СРЕДА — ПЯТНИЦА, 5 — 7 ОКТЯБРЯ

С 9.00 до 17.00 свет отключат на улицах Красная, 30–82 и 51–97, 6-я Кольцевая, 91–95 и 78–86, и на проспекте Стачки, 122–156.

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

с 9.00 ДО 17.00 отключение света ожидается на улицах 27-я Линия, 11–23 и 16–20, 29-я Линия, 23–77 и 20–70, 31-я Линия, 35–75 и 32–76, Сарьяна, 2–36, 1–29, 87 и 89, 2-я Пролетарская, 4, 16–84 и 19–115, 1-я 2, 3, 4 и 5 улицы, Красноаксайская, 2–18, 39-я Линия, 35–79 и 54–98, 41-я Линия, 18–52 и 17–47, 43-я Линия, 16–48 и 17–31, 45-я Линия, 31–37, 47-я Линия, 1–37 и 2–14, 49-я Линия, 1–35 и 2–26, а также 1, 2-я Левая, 1–15 и 2–22, Кизитериновская Балка, в переулках Кирилловский, 1–25 и 2–20, Балканский, 1–41, 113 и 2–42, на улицах Запорожская, 46, 48 и 65–75, Калинина, 71–143 и 88–158, Красносельская, 1–11 и 4а, Манежная, 1–67 и 2–58, Мичуринская, 2–22 и 25–63, Петрозаводская, 18–26, 18/60, 40/71 и 42/72, Рижская, 1–61 и 2–66, Ровенская, 27–71 и 28–72, Череповецкая, 1–45 и 2–46.

С 9.00 до 19.00 света не будет на улицах Журавлева, 12–30 и 11–31, Очаковская, 1–25 и 2–28, Красных Зорь, 55–105 и 60–110, Петровская, 55–73 и 76–98, Станиславского, 141–185 и 188–248, и Социалистическая, 166.

ЧЕТВЕРГ И ПЯТНИЦА, 6 — 7 СЕНТЯБРЯ

С 9.00 до 17.00 свет отключат по 11-й улице, 33–43 и 66–74, в переулке Доломановский, 93–99 и 94–104, по улицам Текучева, 162, 170–182 и 91–107, Народного Ополчения, 139–151 и 188–202.

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

С 9.00 до 13.00 света не будет на улице Таганрогская, 120, 120/1 и 120/2.

С 9.00 до 18.00 электричество отключат по улицам Закруткина, 1–23 и 2–24, Мясникова, 21–39, Советская, 2–12, 13-я Линия, 12–32 и 5–27, 15-я Линия, 14–32 и 13–27, 17-я Линия, 1–25 и 2–24, а также 19-я Линия, 2–10.

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