Скупают успокоительные, устраивают истерики, и требуют подешевле: ростовский фармацевт рассказал, что чаще всего покупают ростовчане после волны ковида

С началом сезона простуд у фармацевтов начинается горячая пора. Фото: Евгения ГУСЕВА

Только подумать, с того момента, когда мы узнали о пандемии коронавируса, прошло уже почти два года. За это время многие успели по два-три-четыре и более раз «короноваться», привиться, набрать килограмм-другой антисептиков и масок, пересмотреть все сериалы по бесплатной подписке, ну и, конечно же, познать прелести зум-вечеринок и онлайн-шопинга. Причем покупали не только кофточки, штанишки, но и всевозможные лекарства, витамины, одноразовые перчатки, респираторы и дорогущие экспресс-тесты. Сейчас же запросы в аптеках стали куда скромнее: одни требуют товар подешевле, а другие берут лишь минимальный набор, ну а третьи довольствуются старыми запасами.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» пообщались с ростовских фармацевтом Галиной Ждановой, чтобы узнать, сколько сейчас стоит минимальный ковидный набор, с какими препаратами есть напряженка, а также почему некоторые ростовчане скупают пустырник и валерьянку.

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ОСОБО ТРЕВОЖНЫХ

Наверняка, многие сейчас даже вспоминать не хотят, что был такой товарищ по имени ковид. Еще бы, ведь почти два года нас штормило от сплошных словечек на «ция». Что называется, загибайте пальцы: самоизоляция, дистанция, вакцинация, зум-кофереция, диспансеризация, и так можно продолжать до бесконечности. К общему компоту добавлялись постоянные траты на лекарства. Пойдешь так «только за витаминками», а там начинается: а как же масочки, антисептики, гематогенчик, и перчатки на сдачу для особо тревожных. Несколько приветливых улыбок продавца, и половины заплаты как не бывало. Сейчас же ситуация в аптеках стала меняться, рассказывает фармацевт Галина Жданова

Сейчас ростовчане уже не выкладывают кругленькую сумму на лекарства как в предыдущие два года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- В отличие от первой волны, люди ведут себя очень спокойно. Без паники и суеты берут только минимальный набор. Даже антибиотики стали покупать гораздо меньше - раньше у нас лихо разбирали и таблетки, и инъекции, теперь же народ знает, что при "короне" подобные средства просто бесполезны. Их назначают только в стационаре и при тяжелых формах. А вот противовирусные «в моде при любой погоде». В топе то, что чаще всего назначают врачи - пара-тройка наименований. Помимо коронавируса лечат и остаточные формы ротаровируса, его народ привозил из отпусков прямо как магнитики. Также берут противопростудные порошки, ведь на дворе сезон простуд как-никак.

ОСОБЕННО ТРЕВОЖНЫЕ ТОВАРИЩИ

Девушка признается, что в последнее время особенно остро чувствуется нехватка денег у покупателей.

– У народа нет финансовой подушки, а препараты то дорожают с каждым днем. Если раньше минимальный коронавирусный чек обходился в тысячу-полторы, то теперь две-три не меньше. А если брать по полной - противовирусные, витамины, снимающие неприятные симптомы, - тогда цифра легко дойдет до десяти тысяч. Чтобы не тратить такие деньги, ростовчане либо покупают самое дешевое, либо какую-то часть из выписанного вовсе игнорируют, - рассказывает фармацевт.

Стандартный ковидныйы набор заметно подорожал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Да, сейчас многие, действительно, знают, как бороться с «короной», ее последствиями, от того и выбирают все без какой-то истерии. Хотя есть особенно тревожные товарищи. Ко мне вот частенько ходит дамочка, которая просто повернута на стерильности. Недавно снова забегала за гематогеном и аскорбинками для детей в двойной маске и перчатка. Спрашивает мол, где нужный стенд, ну я ж подвожу мадмуазель, и своими руками протягиваю возможные варианты. И тут она начинает вырывать товар из рук и бурчать что-то гневное: "Не трогайте, я сама возьму, а вдруг микробы!" Такие кадры скорее исключение, хотя раньше их было намного больше, ведь все боялись заразиться.

ВАЛЕРЬЯНОЧНЫЙ АЖИОТАЖ

Помимо странных клиентов появились и куда более серьезные проблемы, например перебои с лекарствами. По словам девушки, у многих поставщиков временно пропадают антибиотики.

– Думаю, это временное явление, но все-таки приятного мало. А еще с полок исчезли детские жаропонижающие, в каких-то регионах есть, а вот у нас в Ростове придется объездить полгорода, и то не факт, что будет в наличии. Также пропали антибиотики, что чаще выписывают детям. Поставщики говорят, что на складах уже нет, а когда будет - неизвестно. Ждем. Неприятно отказывать покупателям, ведь именно эти средства чаще всего выписывают врачи.

- Плюс, заметила, что сейчас начался какой-то валерьяночный ажиотаж. Люди гребут все виды успокоительных, причем как для взрослых, так и для деток. Недавно ко мне пришла женщина, которая за раз выкупила десять пачек ромашкового чая, мол и себе, и дальним родственникам запас. А два дня назад джентльмен потребовал продать почти весь запас глицина, пришлось отдать ему даже собственный НЗ.

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