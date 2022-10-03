Заняться спортом и почувствовать себя парижанином: Как молодые ростовчане увлеклись французской игрой для пенсионеров

В петанк могут играть и взрослые, и дети. Фото: Станислав НАДАЛИНСКИЙ.

Воскресным утром группа молодых людей и девушек собралась в ростовском парке Октября на специальной петанк-площадке. Обычно этот квадрат земли в парке, засыпанный мелким гравием пустует, ведь далеко не все жители Ростова-на-Дону слышали о неспешной игре, родина которой — Франция.

Один из идеологов ростовского движения петанка и экскурсовод Игорь Нарижный рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» о том, как благодаря игре почувствовать себя парижанином в донской столице.

ПЕТАНК — ХОББИ И СООБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ

Игорь Нарижный узнал о петанке или, как его еще называют, игре для французских пенсионеров, двадцать два года назад.

- Один москвич ездил по всей стране и продвигал эту игру, - рассказывает Игорь. - В Ростове соревнование по петанку прошло в парке Вити Черевичкина. И мои знакомые там участвовали. Они как раз выиграли шары, которыми мы стали играть впоследствии.

Игорь Нарижный занимается петанком уже 22 года. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Когда ростовчанин стал путешествовать, он встречал петанк в отелях Турции и Египта. Игра присутствовала там в качестве местного развлечения. Вернувшись из странствий, Игорь не выдержал - заказал себе набор шаров и стал играть с друзьями.

Восемь лет назад поклонники петанка в Ростове стали собираться вместе и устраивать большие соревнования. Люди, которые раньше друг друга не видели, приходили на площадку, знакомились, общались, собирались в команды. С тех пор многие из них стали настоящими друзьями.

- С тех пор ростовское петанк-движение пошло на спад, остался настоящий костяк, - отмечает ростовчанин. - Сначала говорили, что будут играть, а потом у всех появились свои дела. Кто-то попробовал и понял — не мое. Для кого-то это спорт, для меня петанк остается хобби.

РОСТОВЧАНЕ ВЫСТУПИЛИ В АБРАУ-ДЮРСО

Турнир в парке Октября, прошедший 2 октября, был, скорее, дружеской встречей. На него пришли даже те, кто ни разу не играл в петанк. Самому младшему участнику было 14 лет, самому старшему — 50. Но все они получили массу удовольствия от игры и общения.

Ростовчанин Павел занял в турнире второе место. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Ранее 24 и 25 сентября проходил турнир по петанку в Абрау-Дюрсо. В тех соревнованиях участвовали около 80 человек со всей России. Из 36 команд ростовские поклонники петанка заняли девятое место и получили утешительный приз. Игроки из Питера и Москвы заняли места повыше. Но лучше всех играла команда из Анапы «Белая шляпа».

- В Анапе хорошие площадки для петанка, - отмечают ростовские игроки. - А вообще, петанк — хорошая игра. Играть можно всем, это достаточно простая игра. Играйте все!

В парке Октября действует открытая площадка для петанка. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

Игроки разбиваются на команды. На площадку, усыпанную гравием или песком, выбрасывается маленький шарик — кошонет. Далее команды по очереди бросают большие шары. Побеждает та команда, чьи шары оказались ближе всего к маленькому шарику. За игру можно получить 13 очков.

Кроме площадки в парке Октября ростовчане играют на песчаном пляже парка Левобережный и на засыпанном гравием участке на Гребном канале. Но, признаются игроки, подойдет и любое место длиной 10-12 метров с рыхлым покрытием. Шары при броске должны не «убегать», а останавливаться, погружаться в грунт — как можно ближе к цели. Так что любая ростовская песочница или пляж отлично подойдут для такого веселого времяпровождения.

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