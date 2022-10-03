Жительница Ростовской области лишилась всех сбережений, мечтая получить подарок от банка

Потеряв все сбережения, жительница Волгодонска пошла в полицию писать заявление Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Волгодонска Ростовской области стала жертвой манипуляций интернет-мошенников, рассказали в донском главке. Женщина лишилась всех сбережений, рассчитывая получить подарок от банка.

«ВЫГОДНОЕ» ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По данным ведомства, 37-летней женщине в мессенджере пришло предложение, от которого дончанка не смогла отказаться.

Так, в тексте говорилось, что банк устраивает акцию и можно выиграть солидный приз – три тысячи бонусов, эквивалентных рублям. Для того, чтобы получить баллы, женщине предложили пройти тест.

Не задумываясь о последствиях, волгодончанка ответила на безобидные вопросы. А дальше получила уведомление о том, что она оказалась в числе счастливчиков, которым положен приз.

Следом злоумышленники предложили пройти якобы регистрацию для победителей.

- Ей необходимо было пройти по предоставленной ссылке и ввести личные данные, а также реквизиты банковской карты для зачисления выигрыша, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ИНСТРУКЦИЯ ОТ АФЕРИСТОВ

Женщина выполнила все инструкции и не насторожилась даже тогда, когда посыпались сообщения с кодами-подтверждениями. Их требовалось ввести на сайте по присланной мошенниками ссылке.

Доверчивая волгодончанка выполнила указания, после чего с ее счета пропали накопления - 30 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенников, она написала заявление в полицию

В донской полиции сообщили, что по факту произошедшего было заведено дело по статье «Кража с банковского счета».

Если аферистов поймают, а суд признает их вину, то мошенники могут сесть в тюрьму на срок до шести лет.

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