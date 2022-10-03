Благодырь Екатерина Михайловна: «Мое детское желание, чтобы все были счастливы, переросло в большое дело жизни»

Фото: Медико-психологический центр ЛЮМОС

Благодырь Екатерина Михайловна – руководитель и учредитель медико-психологического центра «Люмос», медицинский (клинический) психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, кандидат психологических наук. Она является Членом Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии и Членом Российской Психотерапевтической Ассоциации. Направления ее работы: психотерапия психических расстройств, психотерапия кризисных состояний и семейная психотерапия. Стаж работы – более 10 лет.

Екатерина Михайловна окончила Пятигорский государственный университет по специальности «Психология» в 2013 году. Также получила дипломы психолога-консультанта АСПИ в 2013 году и клинического (медицинского) психолога Академии психологии и педагогики ЮФУ в 2013 году. Имеет ученую степень кандидата психологических наук (ВАК, Москва).

В ее активе самые разные курсы повышения квалификации. Среди них «Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия», «Семейная психотерапия в клинике пограничных нервно-психических расстройств», программа «Типы организации личности», «Когнитивная терапия А. Бека», и многие другие.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Екатерина Михайловна имеет более 15 научных статей, опубликованных в различных печатных и электронных научных изданиях и журналах Всероссийской Аттестационной Комиссии.

В 2020 году Екатерина Михайловна организовала свой медико-психологический центр, в котором работают клинические (медицинские), детские, коррекционные психологи и психиатры.

Центр стал официальным представительством Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева (г. Санкт-Петербург) по обучающим программам.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Екатерина Михайловна, что для Вас психотерапия?

- Психотерапия для меня — это способ помогать людям становиться более счастливыми, более свободными от собственных проблем и страхов. Очень хочется, чтобы дети воспитывались в гармоничных семьях, а их родители не страдали от неразрешимых проблем. Чтобы каждый мог раскрывать собственный потенциал и реализовывать себя в полной мере. Психотерапия с научным подходом – основной инструмент моей работы.

Почему Вы стали врачом?

- О работе с психикой человека я задумалась еще в школьные годы. Мы изучали произведения Достоевского, Толстого и других «сложных» авторов. Из них я узнала много вещей, которые впоследствии повлияли на выбор профессии. Также я очень любила биологию, анатомию, физиологию. Поэтому мой выбор произошел через симбиоз литературы и биологии. И, конечно, мне всегда хотелось помогать людям, чтобы все были радостны и счастливы, это детское желание переросло в большое дело жизни, чему я очень рада.

Какой Вы были студенткой?

- Наверное, самое подходящее слово – увлеченной. Я всегда горела своей профессией, и мне было очень интересно учиться. Хотя пары я, конечно, тоже иногда пропускала, я не была идеальным студентом и училась не для корочки, а для знаний.

Что самое интересное в Вашей работе?

- Люди. Я люблю своих клиентов, все они уникальны, необычны, сложны и интересны. И одновременно душевны, искренни и добры. Мне нравится вместе с ними распутывать дебри их психической жизни и вместе с ними радоваться их успехам и достижениям. Очень люблю свою работу, не представляю себя без нее.

Какой случай из медицинской практики Вам запомнился больше всего?

- Однажды был у меня клиент из другого города, с которым мы работали по Skype. Через время я узнала, что он без моего согласия записывал консультации на видео и размещал их на YouTube. Это, конечно, было противозаконно. Но в итоге эти видео привлекли много людей из его города, и благодаря этому я там стала относительно известным психологом, хотя ни разу в этом городе сама не была.

На Ваш взгляд - от чего зависит успех лечения?

- От желания человека вылечиться, его внутренней готовности, ресурсов, сложившегося контакта с психологом, ну, и, конечно, от профессионализма самого доктора.

Самый частый вопрос от пациентов?

- А это вообще лечится?

Как Вы проводите свободное время?

- Чаще всего провожу его с книгой или в интересных беседах с мужем. Люблю ездить в лес на велосипеде или просто долго ходить. Еще люблю петь под гитару и рисовать. Придумывать необычные творческие подарки для друзей и играть в театре. Вообще любой вид творчества меня завораживает и привлекает.

Ваши любимые авторы?

- Очень люблю Достоевского и все его произведения. А так же большинство русских классиков. Это в приоритете. Из режиссеров могу выделить Тарковского, Ларса фон Триера. Вообще, все фильмы, где можно подумать, интересны. И, конечно, люблю смотреть наше старое доброе советское кино.

Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие бы три желания ей загадали?

- Первое – чтобы люди не страдали очень сильно. Второе – чтобы все законы психики были нам понятны, и мы могли помочь каждому. Ну и чтобы рыбка всегда исполняла мои желания!

Ваши планы на будущее

В первую очередь, это развитие центра. Мы планируем воспитывать у себя первоклассных специалистов, привозить ведущих лекторов, развивать психологическое сообщество в городе и, конечно, помогать как можно большему количеству людей.

Ваш девиз

- Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой.

Как записаться на прием к доктору:

По тел./whatsapp +79612903306

Email: lumos-center@yandex.ru

Сайт: http://lumos-center.ru/