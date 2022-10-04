Ростовские туристы теперь могут безопасно бронировать посуточное жилье онлайн. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростов-на-Дону вошел в список 40 городов, в которых «Авито Недвижимость» внедрила онлайн-бронирование с возможностью оплаты проживания на платформе.

ТЕПЕРЬ И В РОСТОВЕ

С июня онлайн-бронирование работало только в пяти крупнейших городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге. Теперь же туристы почти по всей стране – в сорока городах России, в том числе и в Ростове-на-Дону, могут быстро и безопасно бронировать и оплачивать подходящее жилье. Новая услуга доступна для объявлений со значками «Квартира проверена» и «Безопасная бронь».

Объекты, получившие данные бейджи, прошли ряд серьезных проверок: видеоподтверждение на соответствие адреса, оснащения и состояния объекта фотографиям и описанию, а также проверку достоверности документов арендодателя и факта наличия жалоб гостей.

КАК ЗАЩИЩЕНЫ ОБЕ СТОРОНЫ

Благодаря онлайн-бронированию на платформе путешественники смогут быстрее и безопаснее бронировать и оплачивать квартиры. Для этого не нужно связываться с арендодателем или переводить предоплату на карту без четких гарантий. Собственник подтверждает бронирование в течение 12 часов, а сервис сам отправляет денежные средства арендодателю только после заселения гостя и возвращает их, если возникнут какие-либо проблемы на стороне хозяина. В случае форс-мажора гостю будет оказана помощь в поиске альтернативных вариантов заселения на выбранные даты. При желании с платформой 24 часа в сутки можно связаться по специальной линии голосовой поддержки.

К плюсам подключения к онлайн-бронированию для арендодателей относят как сокращение расходов на колл-центр, так и возможность получить предоплату уже на следующий день после заезда гостя. Однако если гость все же отменит бронирование после утвержденной даты, в таком случае собственник все равно получит предоплату.

Арендодатели также смогут застраховать свое имущество с компенсацией до 75 тысяч рублей на период проживания арендатора. Важно также, что сервис больше не будет запрашивать плату за пролонгацию объявлений, а только удержит комиссию 15% от стоимости бронирования. Остальная сумма будет перечислена арендодателю. К тому же, в первый месяц работы с сервисом комиссия платформы составляет всего 5%, а 10% вернётся арендодателю в виде бонусов, которые можно потратить на продвижение объявлений.

Фото: пресс-служба «Авито»

УДОБСТВО ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА ДАЖЕ НОЧЬЮ

Как отмечают специалисты платформы, за 4 месяца работы нового сервиса в некоторых городах России в его работу были внесены коррективы. Например, время на рассмотрение заявки и проведение предоплаты после подтверждения ее арендодателем было продлено с 4 до 12 часов. Благодаря чему бронирование в вечернее и ночное время стало более комфортным. Также в сервисе появилась кнопка «Посмотреть мою бронь», по которой он попадает в чат со всеми деталями бронирования.

Отзывы гостей теперь отражаются в карточках конкретных квартир, а не в аккаунте хозяина. Помимо этого, добавлен рейтинг — среднее арифметическое оценок гостей. Эти нововведения позволяют аудитории читать релевантную обратную связь и помогают ориентироваться при выборе подходящего объекта на платформе.

- Мы ставим перед собой задачу сделать краткосрочную аренду жилья главным способом размещения в поездках по России, - пояснил руководитель направления краткосрочной аренды компании Артем Кромочкин. - Это вполне реально, поскольку выбор жилья с помощью нашего сервиса отвечает главным критериям, на которые ориентируются путешественники: он абсолютно прозрачный, быстрый и совершенно безопасный. Исходя из положительных отзывов о работе сервиса в первых пяти городах, мы решили сделать его доступным для большего числа людей.

По мнению специалиста, новые возможности продукта, распространенные на ключевые туристические регионы и крупнейшие города России, внесут значимый вклад в развитие внутреннего туризма.