Из тесной «двушки» в аварийной «хрущевке» - в дом на шести сотках с фруктовым садом: переселенцы с Кривошлыковского налаживают жизнь

Хозяйка не нарадуется переезду в свой дом. Фото: пресс-служба администрации

Семья Ананьевых при поддержке городской власти смогли вырваться из опасной квартиры и улучшить условия жилья. Супруги из тесной «двушки» в аварийной «хрущевке» в переулке Кривошлыковском, 4, переехали в собственный дом на шести сотках да еще и со своим фруктовым садом. Счастливой историей переезда муж и жена — родители двух ребят поделились с читателями «КП — Ростов-на-Дону».

Теперь у семьи есть сад на шести сотках. Фото: пресс-служба администрации

ДОМ УТОПАЕТ В ЗЕЛЕНИ

Добротный кирпичный дом утопает в зелени: по стене плетется кустарник, а вокруг — большой сад. Максим и Марина уже сняли урожай винограда и занялись домашним вином. Супруга ухаживает за розами, которые у нас цветут до самых морозов. А еще на участке растут яблони и груши, есть грядки под овощи, а в центре двора от летнего пекла будет спасать тень от высокого ореха. В тишине и уюте своего двора после у городских жителей после каменных джунглей душа отдыхает.

Любимчиком Марины стал светло-зеленый можжевельник.

– Место у можжевельника - мое любимое в саду, - делится хозяйка. - На Новый год мы обязательно будем его наряжать, украшать с детьми.

Заботы на своем участке — в радость. Фото: пресс-служба администрации

В своем дворе всегда найдется работа. Но, когда на участке порядок, и заботы в радость. Марина занимается розами. Максим пилит сухие ветки.

С ЗАДЕЛОМ НА ВТОРОЙ ЭТАЖ

Родители и двое детей обживаются в новом доме, который в перспективе может стать двухэтажным, если утеплить просторный чердак. Три светлые комнаты, просторные кухня и ванная. А ходить по дому можно босиком по теплому полу.

Хозяева не нарадуются своему котлу в доме — включай тепло, когда хочешь, и на ЖКУ существенная экономия по сравнению центральным отоплением.

В доме — свое отопление и теплые полы. Фото: пресс-служба администрации

Вместе со своими четырьмя людьми новую территорию успешно освоил целый зоопарк — у Ананьевых живут кошка, собака, попугай и аквариумные рыбки. Молчаливые питомцы переезда и не почувствовали — приехали в старом аквариуме.

Супруги даже подумать не могли, что найдут новый дом всего в 20 минутах езды от старого места жительства. Так что старшего ребенка даже не пришлось переводить в другую школу.

Домашним любимцам теперь есть, где порезвиться. Фото: пресс-служба администрации

СТАЛО ПРОСТО СТРАШНО ЖИТЬ

Супруги очень рады, что смогли вырваться из опасной квартиры на Кривошлыковском. Ключи от нее они сдали муниципалитету, как только получили выплату. А потом попросили открыть ненадолго — в спешке переезда забыли снять с окон москитные сетки. Забрали и ушли — по трещинам в стенах ностальгии не испытывают.

В старой квартире трескались стены, падали обои и сыпалась штукатурка. Фото: пресс-служба администрации

- Квартиру в Кривошлыковском переулке купили в 2015 году по ипотеке. Это стандартная «двушка» в «хрущевке» с площадью 43,8 квадрата, - вспоминает Марина. - А потом в стене появилась трещина и постоянно расширялась так, что падали шторы, сыпалась штукатурка. В подъезде так вообще стены от лестницы стали отходить.

Стало уже страшно за жизни детей и свои, поэтому два года назад семья съехала к родителям. Осенью прошлого года узнали, что за изъятую квартиру положена выплата, если передать ее муниципалитету. В надежде на компенсацию Максим и Марина оформили ипотеку, закрыв предыдущую, и приобрели дом с участком.

- Мы давно мечтали о своем доме. И вот, наконец-то, наша мечта сбылась благодаря городу. Спасибо администрации за помощь. Я считаю, что это самый лучший вариант, который мог только быть, - благодарит Марина.

В подъезде стены стали отходить от лестницы. Фото: пресс-служба администрации

ПОЛУЧИЛИ КОМПЕНСАЦИЮ ПОЧТИ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ

На участке от прежних хозяев в дальнем углу двора осталась недостроенная коробка из пеноблоков — Ананьевы сделают из нее баню.

- Я не понимаю, как люди там до сих пор живут, - беспокоится о бывших соседях с Кривошлыковского и одновременно недоумевает Максим. - Мы получили компенсацию очень быстро - еще весной. Нам выплатили 4 миллиона 150 тысяч рублей, а брали квартиру, кстати за 2,5 миллиона. Благодаря этим деньгам мы уже рассчитались с кредитом. Спасибо всем, кто приложил к этому руку.

Максим и Марина осуществили давнюю мечту - купили свой дом. Фото: пресс-служба администрации

НИ ВОДЫ, НИ ГАЗА, НИ СВЕТА, НО МОЖНО ПЕРЕЕХАТЬ

Тем временем в пятиэтажку в Кривошлыковском переулке, где жили Ананьевы, все дальше и глубже врезаются трещины. В их бывшем подъезде проходит самый крупный «разлом». При этом некоторые жильцы не хотят бросать нажитое, несмотря на опасность, и покидать аварийный дом.

- С целью исключения угрозы жизни и здоровью граждан ресурсоснабжающие организации отключили газ, электричество и водоснабжение дабы не допустить аварийных ситуаций, - прокомментировал начальник жилищного отдела УЖКХ Пролетарского района Ростова-на-Дону Илья Ловчев. - Кроме того, в некоторых квартирах собственники срезали батареи, так что под вопросом остается и запуск отопления в доме.

На сегодня уже 34 собственника получили денежную компенсацию за изъятое жилье. В отношении 26 семей вопрос решается в судебном порядке, и по двум делам уже принято решение в пользу города. Тем жильцам, которые еще не покинули опасное здание, власти напоминают, что на время судебного процесса они могут переехать в квартиры в новых домах маневренного фонда города.