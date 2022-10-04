В ростовском колледже открыли учебно-производственные мастерские

Фото: Екатерина Попова

В Ростовском колледже радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий открылись новые учебно-производственные мастерские «Электроника» и «Промышленная автоматика». Они созданы в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» стоимостью более 12 миллионов рублей.

Целью мастерских стало обеспечение соответствия материально-технической базы колледжа современным требованиям, а также максимальное приближение уровня подготовки специалиста к требованиям работодателя.

Фото: Екатерина Попова

- Нашим колледжем заключено более 50 договоров с предприятиями Ростова о прохождении производственной практики, и самой большой проблемой в этом взаимодействии является несоответствие современного оборудования работодателя учебному оборудованию колледжа. Устранить эти разночтения как раз и призваны такие учебно-производственные мастерские, – отметил директор колледжа Сергей Горбунов.

Сергей Васильевич добавил, что раньше прослуживший более 20 лет токарный станок на заводе отдавали колледжу. И студенты десятилетиями отрабатывали на нем технологии машиностроения. А приходя после учебы на завод, выпускники сталкивались с другими более новыми станками, которые способны выполнять десятки операций в минуту. Поэтому молодому специалисту приходилось переучиваться и терять время, средства и эффективность производства.

- Сейчас мы получили новое оборудование. Эти учебно-производственные мастерские позволяют нам идти в ногу со временем. Ребята становятся к станкам и начинают работать, не теряя времени на переобучение. И эффективность производства повышается, - подчеркнул директор колледжа.

Фото: Екатерина Попова

«ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЙ УРОВЕНЬ»

Так мастерская «Электроники» рассчитана на семь рабочих мест. Здесь обучающиеся проектируют, собирают и испытывают прототип печатной платы. Также пытаются найти ее неисправность и отремонтировать.

Для проверки качественно выполненного ремонта будет применяться измерительное и испытательное оборудование для тестирования, настройки и измерения электронных компонентов, модулей и оборудования, которые основаны на цифровой и аналоговой логике.

- Это совсем другой уровень! Сейчас я произвожу демонтаж элементов платы радиоприемника с помощью пинцета, термопинцета и паяльника. С помощью термопинцета снимаю элемент и кладу его в специальную коробочку. Затем зачищаю контактные площадки. В принципе, демонтаж элемента закончен, - рассказывает о процессе работы на новом оборудовании студент четвертого курса Руслан Осипов.

Другие ребята заметили, что время работы на новом оборудовании сократилось в два раза, что тоже не может не радовать.

- Если на старом оборудовании это занимало, допустим, минуту, то здесь хватит и 30 секунд. И само качество монтажа намного выше, чем на старом оборудовании, - добавил студент Артем Чириченко.

ОБНАРУЖИТЬ НЕПОЛАДКИ И ИСПРАВИТЬ

В мастерской «Промышленная автоматика» пять рабочих мест. Здесь ребята смогут практиковаться на стенде поиска неисправностей. Задача студента не только найти неисправность, но и внести ее в цепи управления и питания.

- Студент в данной мастерской может ознакомиться с работоспособной схемой перед началом поиска неисправностей. Цель обучающегося при помощи мультиметра найти и правильно указать неисправности в предоставленной форме, - рассказал директор колледжа радиоэлектроники, информационных и промышленных технологий Сергей Горбунов.

Форма может состоять из принципиальной или функциональной схемы. От ребят требуется указать тип неисправности и ее расположение. Все неполадки студент должен будет занести в специальный документ.

«ЗАПУСК МАСТЕРСКИХ ВЫВЕДЕТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Кстати, для оснащения мастерских оборудованием использовалась продукция отечественных производителей. Для «Электроники» были приобретены лицензии САПР Delta Design компании EREMEX. А для мастерской «Промышленная автоматика» - продукт российского производителя «ОВЕН».

Также для новых учебных классов было отремонтировано 365 квадратных метров учебных помещений. А в работе по установке и запуску мастерских участвовал персонал колледжа с помощью студентов-старшекурсников.

По словам директора учебного заведения, новые мастерские будут использоваться не только для обучения студентов и сдачи демонстрационного экзамена, но и для проведения чемпионатов профессионального мастерства. Также на этом оборудовании будет проходить подготовка и повышение квалификации специалистов. А экзамен в стенах новых мастерских колледжа смогут сдать и ребята из других образовательных организаций.

- Оба направления, по которым работают мастерские, являются актуальными и востребованными на региональном рынке труда, - отметил министр общего и профессионального образования Андрей Фатеев. - Запуск мастерских позволит вывести на новый уровень профессиональное образование студентов колледжа, предоставляет широкие возможности для дополнительного образования детей и взрослых по коротким программам.