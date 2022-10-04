В Ростовском государственном цирке зрителям раскроют «Тайну пирата»

Фото: предоставлено Ростовским государственным цирком

Окунуться в мир морских странствий и приключений жители донской столицы смогут в Ростовском цирке. Зрителей на арене ждут таинственные амазонки на резвых лошадях, встреча с обитателями джунглей: леопардом, крокодилами и питонами.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» побывала за кулисами циркового шоу и узнала, что еще увидят ростовчане и гости региона на манеже, а также как проходят репетиции цирковых представлений.

ПОБЕДА НАД ПИРАТАМИ

Театрализованное цирковое шоу «Тайна пирата» под руководством заслуженного артиста России Александра Иванова действительно не оставляет никого равнодушным. Стремясь разгадать тайну пирата, зрители вместе с героями спектакля знакомятся с невероятными медведями-канатоходцами, ловкими собаками-акробатами, грациозными кошками-эквилибристами и забавными обезьянами-вольтижерами. Зрители вместе с героями спектакля побеждают коварных пиратов, разгадывают их тайну и получают массу положительных эмоций от захватывающего морского приключения.

- Зрителей на арену мы не приглашаем, потому что новое шоу очень серьезное, - поясняет Александр Иванов. - Это все равно, если на сцену Большого театра пригласить зрителя, когда там танцуют «Лебединое озеро». Когда у крокодила пасть открывается, это опасно.

Фото: предоставлено Ростовским государственным цирком

По словам Александра Иванова, в программе принимает участие аттракцион «Морские забавы», в котором впервые в мире выступают медведи, передвигающиеся по наклонному канату - как самостоятельно, так и с участием человека, как на задних лапах, так и на передних. В представлении участвуют также амазонки - номер под управлением заслуженной артистки РФ Валентины Кульковой. Это редкий случай, когда джигитовку выполняют не мужчины, а женщины.

Среди артистов нового циркового спектакля - уникальный жонглер-эквилибрист Михаил Иванов, который является заслуженным артистом России, лауреатом международных конкурсов и к тому же двукратным рекордсменом Книги рекордов Гиннеса. Передвигаясь по канату на высоте, в 2021 году он сумел отбить головой мяч 101 раз, за что и попал в Книгу рекордов Гиннеса - "Наибольшее отбивание мяча головой на канате за минуту". Вторым рекордом Михаила является «Самое продолжительное жонглирование 7 предметами в движении на моноколесе» за 12,4 минуты. Данные трюки артист демонстрирует на арене.

Фото: предоставлено Ростовским государственным цирком

НАСТОЯЩИЙ СПЕКТАКЛЬ!

На премьеру циркового шоу были приглашены более тысячи ребят из Донбасса. Артисты старались создать для них атмосферу праздника, чтобы помочь эвакуированным ребятам отвлечься от серых будней. Дети смогли окунуться в мир приключений, получив массу положительных эмоций.

- На премьерном показе у нас участвовали дети из республик ЛНР и ДНР, - рассказала директор филиала ФКП «Росгосцирка» «Ростовский-на-Дону госцирк» Ирина Юркова. - В рамках благотворительного показа и Дня города мы сделали такой большой подарок. Зрители не хотели отпускать артистов с манежа, аплодировали и кричали «Браво!».

Фото: предоставлено Ростовским государственным цирком

По мнению директора цирка, успех новой цирковой программы связан, прежде всего, с тем, что это не просто цирковое представление, это целый спектакль. Здесь есть четкая сюжетная линия, поучительная история для детей и, наверное, еще и для взрослых. Представление богато на дрессуру животных: в нем принимают участие и обезьяны, и медведи, и леопарды, и питоны. И даже огромный крокодил бегает по манежу. Юмор и положительные эмоции вносит в шоу клоун, который выступает в роли самого главного пирата.

По словам Ирины Юрковой, Ростовский государственный цирк в скором времени проведет мероприятие для «солнечных» деток. По ее мнению, инклюзивные мероприятия очень важны для адаптации детей. В рамках данного события ребятам удастся пообщаться с артистами, поучаствовать в небольшой постановке и конкурсах.

- Цирк должен быть доступным, - считает руководитель регионального цирка. - Цирковое искусство - это самое правдивое искусство из всех, потому что здесь у артиста нет права на ошибку.

КАК ПРОХОДЯТ РЕПЕТИЦИИ

В новом цирковом шоу много номеров. Репетиции представления проходят основательно: лошадки репетируют полтора часа, медведи вместе с канатоходцами - порядка двух часов, дрессировщик Михаил Воложанин репетирует вместе со своими кошками, собаками и обезьянами до полутора часов. И все это расписано до 10 часов вечера.

- Была задумка сделать номер с обезьянами, - вспоминает артист. - С этого все началось. Под трех обезьянок мы придумали трюки, реквизит, отрепетировали и сейчас работаем. Все выступающие в номере «Манки» животные - самцы, потому что в жизни они более агрессивны, чем самки. И, соответственно, в трюках они тоже более активны. Самой старшей обезьянке девять лет, самой младшей - шесть. Характер у всех шебутной, веселый.

- Обратите внимание, что все животные веселые, ухоженные, питание у них хорошее, - отмечает руководитель нового шоу Александр Иванов. - Существуют определенные рационы, утвержденные ветеринарными службами, в которых написано, сколько обезьянки должны употреблять овощей и фруктов. Так же и лошадки, и собачки, и кошки. У каждого свой рацион. Кому положено мясо - едят мясо, кому положена рыба - едят рыбу.

По словам Александра Иванова, дрессировщики стараются не выделять любимчиков среди цирковых животных, потому что у каждого из них есть своя психология. Каждый подопечный для дрессировщика любим и ценен.

Фото: предоставлено Ростовским государственным цирком

Отметим, что новую программу уже увидели зрители в ряде российских городов: шоу побывало в Астрахани, Кирове, Нижнем Тагиле, Кемерово, Новосибирске. Теперь ростовчанам и жителям области представилась уникальная возможность увидеть это захватывающее представление.