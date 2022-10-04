В Ростове по дороге в школу пропала 13-летняя девочка

Родители обратились за помощью к специалистам после исчезновения дочери Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростове волонтеры и полиция разыскивают 13-летнюю школьницу. Ребенок пропал в Первомайском районе города, рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника издания, девочка отправилась в школу накануне, 3 октября. На занятиях она так и не появилась, домой тоже не возвращалась.

Если вы обладаете информацией о месторасположении ребенка, просьба сообщить по указанным телефонам. Фото: сообщество "Лиза Алерт" по Ростовской области

Источник издания пояснил, что ребенок – из благополучной семьи. Пропавшая никогда раньше не сбегала из дома.

Ситуация усугубляется тем, что у ростовчанки опасное заболевание. Ей каждый день необходимо принимать лекарства, иначе ее состояние может ухудшиться.

В день исчезновения девочка забыла дома и медицинские препараты, и телефон. С собой у ребенка был только рюкзак с учебниками, сменная обувь, проездная карта школьника и сто рублей на обед.

Напомним, в конце сентября в районе «Левенцовский» с детской площадки пропала четвероклассница. Ее нашли спустя сутки живой и невредимой. Где все это время находилась школьница, пока неизвестно.

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