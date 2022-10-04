В Ростове почти трое суток разыскивают двух 17-летних подростков

К поискам подростков подключились полицейские и волонтеры. Фото: Тимур ХАНОВ.

В Ростове трое суток полиция и волонтеры «Лизы Алерт» разыскивают 17-летних юношу и девушку. Студенты колледжа пропали 1 октября.

ВЫШЛИ ПО ДЕЛАМ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», пропавшие давно общаются и дружат. При этом не исключено, что в какой-то момент между ними завязались романтические отношения.

В субботу ребята вышли из дома якобы по делам. С тех пор о местоположении подростков ничего неизвестно. Близкие сразу же обратились в полицию и подключили к поискам волонтеров.

УЕХАЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили, что заявление действительно поступало.

Тем временем в колледже корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» сообщили, что дочь уже вышла с матерью на связь.

- По нашим данным, студентка и ее товарищ находятся в Санкт-Петербурге. Противоправных действий в отношении подростков не совершалось, - сказал педагог.

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